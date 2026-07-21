Crediclub: La inclusión financiera ya no depende de una sucursal, sino de un celular

Durante décadas, la inclusión financiera en México estuvo ligada a la expansión de sucursales bancarias. Hoy esa lógica está cambiando. El crecimiento del acceso a servicios financieros depende cada vez más de plataformas digitales capaces de llegar a cualquier persona, sin importar dónde viva. Bajo esta visión, Crediclub presentó una nueva aplicación que concentra en un solo lugar herramientas de ahorro, inversión, crédito y pagos, con el objetivo de facilitar el acceso al sistema financiero a miles de personas que históricamente han enfrentado barreras para utilizar servicios formales.

La apuesta de Crediclub con su nueva plataforma financiera integral consiste en concentrar en una sola aplicación móvil, todas las herramientas que una persona necesita: desde consulta de saldos, pagos digitales rápidos y herramientas de administración financiera, hasta el acceso a créditos ágiles, cuentas de ahorro efectivas y opciones de inversión. Herramientas que pocas veces están al alcance de un importante segmento de la población, aquella que se emplea en el comercio informal, el emprendimiento o quienes apenas se integran a la vida laboral.

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“El verdadero valor de una solución digital integral es que reduce a cero las barreras geográficas y operativas, que antes limitaban el desarrollo económico de las familias”, explica Facundo Voncina, Director de Tecnología de Crediclub. Es decir, que si la aplicación permite que un usuario, en un municipio sin sucursales, pueda invertir o proteger su capital con la misma facilidad que alguien en una zona metropolitana, significa que equilibra la balanza donde la infraestructura física falló.

Para entender la dimensión del desafío que la app de Crediclub quiere resolver, basta con mirar las cifras oficiales. De acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF 2024), el 37% de los adultos mexicanos aún no tiene una cuenta de ahorro formal, y peor aún: una abrumadora mayoría, el 84%, carece de una tarjeta de crédito.

Aunque el 88% de los municipios cuenta con al menos una sucursal bancaria, para muchas personas el acceso sigue implicando traslados, costos de transporte y pérdida de tiempo. En la práctica, la distancia continúa siendo una barrera para utilizar servicios financieros de manera cotidiana.

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Esto, además de implicar pérdida de tiempo, también se refleja en costos de transporte, que en algunos casos requiere que se utilicen dos o tres medios. Y en términos prácticos, si una persona desea ahorrar 100 pesos, pero gasta 50 en llegar a la sucursal, el beneficio se reduce a la mitad. Del mismo modo, si su crédito le implica pagar 100 pesos semanales, éste termina siendo de 150 pesos por los costos de ir a pagar, y es aquí donde la tecnología juega un papel fundamental.

El motor digital como panorama favorecedor

A pesar de este panorama complejo, el comportamiento de los usuarios frente a la tecnología demuestra que el ecosistema de Crediclub tiene un terreno fértil para expandirse. La misma ENIF 2024 revela una aceleración sin precedentes en la confianza digital. El uso de aplicaciones móviles para administrar cuentas financieras creció del 54.3% al 69.1% entre 2021 y 2024.

Las generaciones más jóvenes están impulsando esta transformación. Actualmente, nueve de cada diez personas entre 18 y 29 años utilizan aplicaciones para administrar sus finanzas, consolidando al teléfono inteligente como el principal punto de acceso al sistema financiero.

En este contexto, Crediclub busca que la totalidad de sus más de 250 mil clientes migre hacia su nuevo ecosistema digital, e integrar a sus futuros usuarios al ecosistema digital, ofreciendo una experiencia integrada que permita administrar ahorro, inversión, pagos y crédito desde una sola aplicación. La apuesta responde a una tendencia clara: el acceso a servicios financieros será cada vez menos físico y cada vez más digital.

En este sentido, la Sofipo está totalmente convencida de que la inclusión real avanza sin titubeos, y los datos contundentes lo confirman. Por ello trabajan bajo la premisa de que la salud financiera debe estar al alcance de todos y en todo momento, y qué mejor que sea desde un dispositivo móvil que literalmente siempre estará al alcance de la mano del usuario, sin importar donde se encuentre.