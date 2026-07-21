Muere Kaylee Hottle a los 18 años: Actriz de ‘Godzilla vs. Kong’ sufrió accidente automovilístico

La actriz Kaylee Hottle, reconocida por interpretar a Jia en las películas Godzilla vs. Kong (2021) y Godzilla x Kong: The New Empire (2024), murió a los 18 años durante la madrugada de este martes en Maryland, Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por su padre Joshua Hottle, quien compartió una transmisión en vivo de casi 23 minutos en Facebook, realizada en Lengua de Señas Americana (ASL), donde relató que su hija perdió la vida en un accidente.

En la publicación escribió una frase que reflejaba el momento que atravesaba: “Estoy tomando un vuelo que nunca hubiera querido tomar”.

¿Qué le pasó a Kaylee Hottle?

De acuerdo con Joshua Hottle, Kaylee Hottle murió este martes 21 de julio después de un accidente automovilístico ocurrido en Maryland.

Joshua explicó que se encontraba en Texas cuando recibió una llamada de las autoridades para informarle que Kaylee había sufrido un accidente grave. Poco después recibió una segunda llamada en la que le notificaron que el corazón de la joven dejó de latir mientras era trasladada al hospital.

El padre de la actriz viajó posteriormente a Maryland para reclamar el cuerpo de su hija. Hasta ahora, la familia no ha dado a conocer las causas del choque ni las circunstancias en que ocurrió.

La Texas School for the Deaf, donde estudiaba la actriz, publicó un mensaje donde lamentó el fallecimiento: “Con profunda tristeza compartimos la desgarradora noticia de que una de nuestras estudiantes de último año, Kaylee Hottle, falleció trágicamente ayer en un accidente automovilístico en Frederick, Maryland. Nuestros corazones están con la familia de Kaylee, sus amigos, compañeros de clase y todos quienes la conocieron y la quisieron durante este momento tan difícil”.

La institución agregó que contaba con información limitada sobre el caso y pidió respetar la privacidad de la familia: “En este momento contamos con muy poca información y pedimos que todos respeten la privacidad de la familia de Kaylee y se abstengan de compartir o especular sobre las circunstancias del accidente”.

¿Quién fue Kaylee Hottle?

Kaylee Hottle nació en Atlanta, Georgia, en 2007 y creció en Austin, Texas. Provenía de una familia con una larga tradición dentro de la comunidad sorda: tanto ella como sus padres eran personas sordas y, de acuerdo con The Houston Chronicle, cuatro generaciones de la familia de Joshua Hottle pertenecían a esta comunidad.

Estudió en la Texas School for the Deaf y comenzó su carrera artística cuando apenas tenía nueve años participando en comerciales dirigidos a la comunidad sorda.

La joven intérprete apareció en una campaña para Glide, una aplicación de mensajería por video utilizada por personas sordas y con discapacidad auditiva; también en un comercial de Convo, una aplicación de traducción e interpretación en Lengua de Señas Americana.

Según People, fueron precisamente los productores de Kong: Skull Island quienes la descubrieron tras ver ese comercial y consideraron que reunía las características del personaje de Jia, una niña huérfana que establece un vínculo con King Kong mediante la lengua de señas.

Su debut en la pantalla grande llegó en 2021 con Godzilla vs. Kong, donde compartió créditos con Rebecca Hall, Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Brian Tyree Henry y Eiza González.

En la historia, Jia vive en Skull Island junto a la doctora Ilene Andrews, interpretada por Rebecca Hall, quien la adopta. El personaje mantiene una conexión especial con Kong y se comunica con él mediante la lengua de señas.

Durante el rodaje, Hall y Skarsgård aprendieron Lengua de Señas Americana (ASL) para comunicarse con Kaylee.

En una entrevista con Junkee durante la promoción de Godzilla vs. Kong en 2021, Alexander Skarsgård recordó la impresión que le causó trabajar con la joven actriz.

“Es su primera película. Es fascinante lo cómoda que se siente frente a la cámara y lo rápido que asimila las indicaciones del director Adam Wingard. Él le explicaba algo y ella respondía: ‘Entendido, entendido’, y luego simplemente lo hacía. Todos nos preguntábamos: ‘¿Cómo lo hizo?’. Es muy profesional y hay muchísimo en sus expresiones; las sutilezas de su rostro son fascinantes de ver”.

La propia Kaylee también habló entonces sobre la relevancia del papel: “Es importante que los actores sordos interpreten personajes sordos. Las personas sordas conocen su propio idioma y están más familiarizadas con la cultura”.

En 2024, la actriz volvió a interpretar a Jia en Godzilla x Kong: The New Empire, película en la que nuevamente compartió escena con Rebecca Hall y Brian Tyree Henry.

Ese mismo año recibió una nominación a los Saturn Awards en la categoría de Mejor Actor o Actriz Joven en una Película por su trabajo en la cinta.

Además de la franquicia de Godzilla x Kong, Hottle participó como Joon en un episodio de la cuarta temporada de la serie Magnum P.I.

La franquicia cinematográfica continuará con una nueva película programada para estrenarse en marzo de 2027; ni Kaylee Hottle ni Rebecca Hall figuraban entre los integrantes del proyecto.