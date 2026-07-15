¿De qué murió Elsa Aguirre? Sus enfermeras revelan la causa; ‘estuvo tranquila y acompañada’

La causa de muerte de Elsa Aguirre fue compartida por las enfermeras que la cuidaban. (Foto: Cuartoscuro)

Elsa Aguirre murió a los 95 años. Aunque la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI México) confirmó el fallecimiento de la actriz del Cine de oro mexicano, fueron las enfermeras que la acompañaron durante sus últimos meses quienes revelaron cómo transcurrieron sus últimas horas y cuál habría sido la causa del deceso.

De acuerdo con los testimonios compartidos en el programa De Primera Mano, Elsa Aguirre permaneció rodeada de su familia y falleció en un ambiente de tranquilidad.

La actriz Elsa Aguirre murió a los 95 años. (Foto: Cuartoscuro)

¿De qué murió Elsa Aguirre?

Durante una entrevista difundida por De Primera Mano, una de las enfermeras que estuvo al cuidado de Elsa Aguirre explicó que la actriz pasó sus últimos momentos acompañada por sus seres queridos.

“Estuvimos para acompañarla, todo estuvo tranquilo y rodeado de mucho amor, acompañada por sus seres queridos. Las complicaciones llegaron por la edad”.

Según lo informado por el programa, las profesionales de la salud señalaron que la actriz sufrió un paro respiratorio, aunque hasta el momento la familia no ha emitido un comunicado con una causa oficial del fallecimiento.

¿Qué es un paro respiratorio?

De acuerdo con Cleveland Clinic, un paro respiratorio ocurre cuando una persona deja de respirar, aunque el corazón aún puede mantener pulso por un tiempo. Se trata de una emergencia médica que reduce rápidamente los niveles de oxígeno en el organismo y puede derivar en un paro cardíaco si no se atiende de inmediato.

Entre los síntomas que pueden presentarse antes de un paro respiratorio se encuentran:

Dificultad para respirar.

Sibilancias o sonidos respiratorios anormales.

Coloración azulada en la piel, labios o uñas.

Ansiedad o confusión.

Sudoración excesiva.

Fatiga o pérdida del conocimiento.

Elsa Aguirre fue una de las últimas actrices del Cine de oro mexicano. (Foto X: @ANDIMexico).

Así fueron los últimos años de Elsa Aguirre

Las enfermeras también recordaron el tiempo que compartieron con la actriz Elsa Aguirre y destacaron la serenidad con la que vivió la última etapa de su vida.

“Sus amigos y su familia estuvieron al pendiente de ella durante sus últimos momentos”.

Además, compartieron que trabajar junto a ella les dejó importantes enseñanzas.

“Fueron muy bonitos. La apoyábamos en todo, éramos enfermeras y asistentes personales. Nos enseñó muchas cosas, la convivencia, el amor y el apego. Tenía muchas experiencias para contarnos. Siempre decía que gracias al público ella era lo que era”.

Durante sus últimos años, Elsa Aguirre se volvió vegetariana, permaneció alejada de la vida pública y vivió en Cuernavaca, Morelos, donde dedicó gran parte de su tiempo al yoga, la meditación y al cuidado de su salud.

¿Quién fue Elsa Aguirre?

Elsa Aguirre nació el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, Chihuahua. Su carrera artística comenzó tras participar en un concurso de belleza a finales de la década de 1940, experiencia que le abrió las puertas del Cine de oro mexicano.

A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria participó en decenas de películas y compartió créditos con figuras como Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz y Arturo de Córdova. Entre sus filmes más recordados destacan Cuidado con el amor, Vainilla, bronce y morir y La mujer que yo perdí.

Además de su trayectoria como actriz, fue considerada uno de los grandes símbolos de la época dorada del cine nacional gracias a su talento, elegancia y presencia en la pantalla, legado que continúa siendo recordado por varias generaciones.