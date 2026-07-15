‘Fausto’ toma fuerza: SMN eleva a 80 por ciento la probabilidad de formación de tormenta en el Pacífico

Guerrero y Michoacán serían de las zonas afectadas en caso de que se forme la tormenta tropical 'Fausto'.

¡Ahí viene ‘Fausto’! El Servicio Meteorológico Nacional alertó que hay un 80 por ciento de posibilidades de que se forme una nueva tormenta tropical en el Océano Pacífico.

Tras la formación de la tormenta tropical ‘Elida’, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó sobre la cercanía del sistema de baja presión que en las próximas horas se forme el ciclón ‘Fausto’, con riesgo de que afecte las costas de México.

¿Qué estados serían afectados por la tormenta tropical ‘Fausto’?

De acuerdo con Conagua, la zona de baja presión donde se podría desarrollar la tormenta tropical ‘Fausto’ se ubica al suroeste de las costas de Jalisco, Michoacán, Colima y Guerrero.

Las probabilidades de que se forme el ciclón en los próximos siete días es de un 80 por ciento, aún sin definir su posible trayectoria.

¿Afectarán las tormentas ‘Fausto’ y ‘Elida’ a México?

A la espera de que se forme la tormenta ‘Fausto’ y se defina su trayectoria, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos mencionó que es posible que ‘Elida’ evolucione a huracán categoría 1 el viernes 17 de julio.

Aunque Conagua prevé que ‘Elida’ no afecte a México, sí se espera que los estados con costas en el Pacífico enfrenten lluvias fuertes a lo largo de la semana debido a canales de baja presión y una onda tropical.

Para el jueves 16 de julio, los estados que esperan lluvias intensas son:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 milímetros): Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste) y Durango (noroeste).

con puntuales intensas (75 a 150 milímetros): Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste) y Durango (noroeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 milímetros): Sinaloa (norte y centro), Coahuila (norte), Veracruz (sur), Oaxaca (norte) y Chiapas (este y sur).

Para el viernes 17 de julio, los estados más afectados por las lluvias son:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 milímetros): Sonora (este y noreste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste y oeste), Sinaloa (norte y sur), Nayarit, Jalisco (norte y noroeste).

El sábado 18 de julio será el día más intenso de la semana en cuanto a lluvias, siendo estos los estados más afectados: