‘Danza’ de sistemas de baja presión: SMN advierte de formación de ciclones ‘Elida’ y ‘Fausto’

Se prevé que este año, la temporada de huracanes sea más intensa en el Oceáno Pacífico debido al fenómeno de El Niño.

Ciclones por partida doble en México: El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que aumentaron las probabilidades de que dos sistemas de baja presión en el Océano Pacífico se conviertan en tormentas tropicales esta semana.

La dependencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) vigila un tercer sistema. No obstante, las probabilidades de que ese meteoro afecta a México son escasas debido a que se encuentra lejos de territorio nacional.

¿Qué sabemos de los potenciales ciclones ‘Elida’ y ‘Fausto’?

El Meteorológico Nacional explicó que un sistema de baja presión al sur de Guerrero incrementó sus probabilidades de alcanzar la categoría de ciclón tropical a 60 por ciento para las próximas 48 horas.

Este sistema, asociado con la onda tropical número 18, se encuentra a 595 kilómetros al sur de Técpan de Galeana, en Guerrero. Su probabilidad de desarrollo ciclónico a 7 días se sostiene en 90 por ciento.

La Comisión Nacional del Agua agregó que se pronostica la formación de otro sistema de baja presión que podría afectar con lluvias a Colima, Guerrero, Michoacán y Oaxaca y hay 60 por ciento de probabilidades de que se convierta en ciclón dentro de los próximos siete días.

De convertirse en tormentas tropicales recibirán los nombres de Elida y Fausto. Según las imágenes de radar del SMN, los sistemas de baja presión se encuentran cerca uno del otro, lo que podría dar origen al llamado efecto Fujiwhara, que ocurre cuando dos ciclones tropicales interactuan y empiezan a girar entre sí.

¿Por que la temporada de huracanes 2026 será más intensa en el Pacífico?

Esto se debe al fenómeno de El Niño que aumenta la temperatura del Océano Pacífico y alcanzará su ‘pico’ hacia diciembre de este año, de acuerdo con los pronósticos del SMN.

Las aguas más cálidas de lo normal actúan como una especie de ‘combustible’ para los ciclones al aumentar su intensidad y la velocidad con la que aumentan de categoría, como ocurrió con el huracán Otis que arrasó con Acapulco en octubre de 2023.

El Niño modifica las condiciones oceánicas frente al Pacífico mexicano. Según especialistas del Instituto de Ciencias Atmosféricas y Cambio Climático de la UNAM, impulsa el desplazamiento de aguas más cálidas hacia las costas, incrementando el contenido energético que puede ser aprovechado por los huracanes.

Se prevé que la temporada de huracanes 2026 traiga entre 18 a 25 ciclones en el Pacífico, cantidad superior al promedio histórico de 15 tormentas tropicales por año. Especialistas advirtieron que de ese número, entre cuatro y cinco sistemas alcanzarán las categorías 3, 4 o 5.

Ante esta situación, la Coordinación Nacional de Protección Civil adelantó que ya trabaja en un sistema de aviso por lluvias y huracanes que funcionará de manera similar a la alerta sísmica en celulares.

Laura Velázquez, coordinadora de Protección Civil, también informó que se instalarán puestos de mando en los 17 estados costeros de México. “Después nos iremos al centro y al norte del país”, dijo en la ‘mañanera’ del 9 de julio.