¿Cuándo se estrena ‘Digger’, la nueva película de Alejandro G. Iñárritu donde Tom Cruise está irreconocible?

Después de realizar algunas de las escenas de acción como colgarse de un avión en pleno vuelo, lanzarse en caída libre sobre una motocicleta o escalar el edificio más alto del mundo, Tom Cruise aseguró que nunca había interpretado a un personaje como el de Digger, la nueva película del director mexicano Alejandro G. Iñárritu, cuyo primer tráiler fue presentado este lunes.

Uno de los aspectos que más entusiasmó al actor fue la posibilidad de transformarse físicamente para el personaje mediante maquillaje y prótesis.

En el avance, el actor Tom Cruise aparece casi irreconocible: con poco cabello blanco, una prominente barriga y acompañado por un viejo gato, dando vida a Digger, un empresario cuya compañía provocó un desastre ecológico y ahora debe remediarlo.

Tom Cruise es el protagonista de 'Digger', nueva película del director mexicano Iñárritu. (Foto: WB)

¿Cuándo se estrena ‘Digger’ en México?

De acuerdo con el tráiler compartido por Warner Bros., Digger llega a los cines de México el jueves 1 de octubre.

El filme marca el regreso de González Iñárritu a la pantalla grande tras la película Bardo (2022) y representa su primera colaboración con Cruise, quien confesó que llevaba décadas esperando trabajar con el cineasta mexicano.

Además de Tom Cruise, la producción cuenta con un reparto de primer nivel encabezado por:

John Goodman

Riz Ahmed

Sandra Hüller

Michael Stuhlbarg

Jesse Plemons

Sophie Wilde

Emma D’Arcy, conocida por interpretar a Rhaenyra Targaryen en La Casa del Dragón.

La película también reúne nuevamente a Iñárritu con el director de fotografía mexicano Rodrigo Prieto, uno de sus colaboradores más reconocidos.

¿De qué trata la película ‘Digger’?

La historia sigue a Digger, un poderoso empresario que emprende una frenética misión para convencer al mundo de que puede convertirse en el salvador de la humanidad antes de que el desastre que él mismo desencadenó destruya todo a su paso.

Sin embargo, el protagonista también busca controlar la narrativa de los hechos, bajo la premisa de que existe una diferencia entre la realidad y una historia bien contada, sin importar si se narra con engaños.

Tom Cruise revela por qué quería trabajar con Alejandro G. Iñárritu

Aunque se trata de su primera colaboración, Tom Cruise, protagonista de TopGun: Maverick’, explicó que admiraba el trabajo del cineasta mexicano desde que vio un adelanto de Amores Perros, la cinta que lanzó la carrera internacional de Iñárritu.

“¡Qué película tan brillante! Fue increíble. Fui uno de los primeros espectadores y supe de ella desde el principio, así que cuando la vi pensé: ‘¡¿Qué demonios?! ¡Este tipo!’”, recordó el actor durante una sesión de preguntas y respuestas moderada por el periodista Kevin McCarthy.

Cruise destacó que desde aquella primera película era evidente la calidad cinematográfica del director.

“Veo los detalles de este cineasta, lo que logró desde el principio, y me pregunto: ‘¿Cómo?’. La puesta en escena, Rodrigo Prieto y lo que hacen con la cámara. Las interpretaciones. El diseño. El color de la película. Cada aspecto estaba muy bien pensado, muy detallado, y se podía sentir la poderosa voz humana de alguien increíblemente hábil en lo que hacía”.

Iñárritu explica por qué Tom Cruise era el actor ideal para ‘Digger’

Durante la presentación del avance, Alejandro G. Iñárritu aseguró que nunca tuvo dudas de que Tom Cruise debía protagonizar la película.

“La gente suele preguntarme por qué elegí a Tom para interpretar a Digger. Para mí, es como preguntarle a alguien por qué bebe agua cuando tiene sed. Porque es lo que necesita”, afirmó el director.

Antes de proyectar el tráiler, el cineasta cerró con una frase que arrancó reacciones entre los asistentes:

“Señoras y señores, prepárense, porque la Madre Naturaleza ama a los cabrones”.

Con información de EFE