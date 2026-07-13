‘Crimen organizado está infiltrado en municipios de Michoacán’, admite gobernador Alfredo Ramírez Bedolla

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, admitió que hay policías municipales que extorsionan a los ciudadanos.

Grupos del crimen organizado están infiltrados en policías de municipios de Michoacán y alcaldes son presionados para cooperar con ellos, admitió Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, este lunes 13 de julio.

En conferencia de prensa, Alfredo Ramírez dijo que policías municipales extorsionan a la población e incluso, el mandatario estatal reveló que hay municipios en donde se ha detectado que los policías trabajan en coordinación con los cárteles.

Entre los focos rojos, destacan: Ecuandureo, Zinapécuaro, Chavinda, Zacapu, Ario de Rosales y Uruapan.

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En este último municipio, han sido detenidos siete policías quienes se encuentran presos por haber tenido vinculación con el asesinato del presidente municipal, Carlos Manzo, el pasado primero de noviembre.

Frente a la infiltración del crimen en los cuerpos policiales municipales, el gobernador michoacano reiteró su propuesta de realizar un debate nacional con el propósito de reformar las leyes tanto federales como locales.

Los cambios, dijo, pretenden que la Guardia Nacional se haga cargo de la seguridad de los más de 2 mil municipios que existen en el territorio nacional.

Ramírez Bedolla recordó que ha conversado con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre el tema para buscar que se avance en las modificaciones de las leyes que permitan reforzar la seguridad de los municipios en el país.

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El gobernador subrayó que los municipios tienen autonomía propia pero es el momento de modificar la Constitución, para que el gobierno federal coadyuve a la seguridad en pro de la población que más lo requiere.

Cabe señalar que en Michoacán hay varios casos recientes de policías vinculados con el crimen organizado, sobre todo con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Policías incluso han atacado a compañeros de profesión causando bajas importantes, destaca el multihomicidio ocurrido en Nahuatzen donde murieron cinco policías y resultaron heridos igual número de uniformados.

Sobre estos hechos, la Fiscalía de Michoacán detuvo a dos mandos policiales del municipio de Zacapu, por su presunta participación en la masacre. En varias regiones del estado es un secreto a voces que las policías locales están relacionados con células delictivas qué generan inseguridad y violencia.

Sin embargo, hasta ahora, el gobernador de Michoacán reconoció la gravedad de la relación entre autoridades municipales y organizaciones delictivas que operan en diversas localidades de la entidad.