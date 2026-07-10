Asesinan a Julio Meza, excoordinador de la Policía de Investigación de la FGE Michoacán

Imagen ilustrativa. El excoordinador de la Policía de Investigación de la FGE Michoacán fue asesinado.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán inició una investigación por una agresión registrada la noche del jueves 9 de juliosobre la avenida Acueducto, a la altura del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS), en Morelia.

Como resultado de estos hechos perdió la vida Julio Meza Gaona, excoordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Michoacán y actualmente laboraba como docente en el Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera.

Tras recibir el reporte, el personal de la Fiscalía se trasladó de inmediato al lugar para llevar a cabo las actuaciones periciales y ministeriales correspondientes. En el sitio fue localizado un vehículo propiedad de la víctima.

De manera paralela, la Fiscalía en coordinación con la Guardia Civil, Defensa Nacional y la Guardia Nacional, implementó un operativo para la localización de él o los probables responsables.

La institución continúa con las diligencias correspondientes, para el esclarecimiento de los hechos.

La Fiscalía estatal dijo que brindará mayor información conforme avancen las investigaciones.

¿Quién era Julio Meza, excoordinador de la Policía de Investigación de la FGE Michoacán?

Julio Meza Gaona asumió la Coordinación General de la Policía de Investigación en junio de 2019 y permaneció en el cargo hasta noviembre de 2025.

Durante ese periodo encabezó las labores operativas de los agentes investigadores en Michoacán, con funciones de supervisión de las investigaciones ministeriales y del cumplimiento de órdenes de aprehensión.

Tras concluir su gestión, se integró al Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía, donde colaboraba en la capacitación y profesionalización del personal.