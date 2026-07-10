Inflación en México retrocede a mínimos de 5 años y medio: Se ubica en 3.37 por ciento anual

La caída en los precios del jitomate sería uno de los principales factores en la baja en la inflación, por lo que expertos aseguran que es insostenible.

La inflación en México se moderó en junio por tercer mes consecutivo y se ubicó en 3.37 por ciento anual, su menor nivel desde diciembre de 2020, principalmente por la caída en los precios de los productos agropecuarios, lo que además llevó a analistas a ajustar a la baja sus pronósticos para el cierre del año.

A tasa mensual, los precios al consumidor bajaron 0.27 por ciento, el mayor descenso desde 2020 y, para un mes de junio, fue la mayor caída desde que hay registros disponibles. El resultado también se ubicó muy por debajo de las expectativas del mercado.

La inflación subyacente se moderó a 4.03 por ciento anual, desde el 4.19 por ciento de mayo, con lo que acumuló cinco reducciones consecutivas y alcanzó su menor nivel desde abril de 2025, de acuerdo con cifras del Inegi.

La desaceleración respondió tanto al menor incremento en las mercancías, cuya inflación bajó de 3.78 a 3.55 por ciento anual, como a los servicios, que descendieron de 4.57 a 4.49 por ciento, aunque este último componente ligó 55 meses arriba del 4 por ciento.

El índice no subyacente se moderó a 1.11 por ciento anual, su menor lectura desde octubre de 2023. Al interior, la inflación de agropecuarios cayó 1.72 por ciento, su primer registro negativo desde diciembre de 2019, mientras que la inflación de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno se aceleró a 3.46 por ciento anual.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero Base, señaló que la desaceleración de la inflación obedeció principalmente al componente no subyacente, de naturaleza altamente volátil.

Indicó que la caída de los precios agropecuarios explicó buena parte del resultado, aunque advirtió que persisten riesgos en la inflación subyacente, particularmente en los servicios.

Agregó que el conflicto en Medio Oriente mantiene latente el riesgo de mayores presiones sobre los energéticos y que, con este panorama, esperan que Banco de México (Banxico) mantenga sin cambios la tasa de interés durante el resto del año.

(El Financiero)

Baja insostenible de la inflación

Gerónimo Ugarte, economista en jefe de Valmex Casa de Bolsa, dijo a El Financiero TV que la caída de los precios agropecuarios fue principalmente por la baja cercana al 40 por ciento en el costo del jitomate, y no representa por sí mismo una tendencia permanente a la baja.

Esto, porque la inflación subyacente continúa por encima del rango de variabilidad del Banco de México y la inflación de servicios sigue mostrando una elevada resistencia a disminuir debido a factores estructurales, como los contratos y los costos laborales.

Añadió que hacia la segunda mitad del año persisten riesgos para la inflación derivados de fenómenos climáticos, como El Niño, que podrían presionar nuevamente los precios agropecuarios, así como de la incertidumbre geopolítica, particularmente si se presentan afectaciones al suministro de petróleo.

(El Financiero)

Pronósticos de la inflación en méxico

Tras los resultados, Banorte ajustó a la baja su pronóstico de inflación para el cierre del presente año a 4.0 por ciento, un recorte de 40 puntos base respecto de su estimación previa.

Explicó que la revisión responde a la reciente disminución en los precios de frutas y verduras, menores presiones de las esperadas asociadas al Mundial 2026 y un bajo traspaso de los aranceles hacia algunos precios.

Joan Domene, economista en jefe para América Latina de Oxford Economics, indicó que la firma podría revisar a la baja su expectativa de inflación para el cierre de 2026 desde 4.0 por ciento hacia un rango de entre 3.8 y 3.9 por ciento, aunque advirtió que riesgos como condiciones climáticas adversas o un repunte de las tensiones en Medio Oriente podrían reactivar las presiones.

El Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF) redujo a 4.2 por ciento el pronóstico de inflación para el presente año, desde 4.3 por ciento del pronóstico anterior.

Valmex mantiene una expectativa de inflación de entre 4.0 y 4.15 por ciento al cierre de 2026.

Banamex también mantuvo sus estimaciones de inflación general y subyacente en 4.3 por ciento para el cierre del año.