¿Qué eleva el déficit de EU con México y por qué ni los aranceles de Trump lo pueden detener?

Mientras las empresas de Estados Unidos sigan construyendo centros de datos al ritmo actual, el déficit con México no va a bajar. (Foto: Shutterstock)

Esta semana, la Secretaría de Economía dio a conocer que las exportaciones de México a Estados Unidos alcanzaron durante mayo pasado un valor de 54 mil 180 millones de dólares, un récord histórico para cualquier mes.

Según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, durante el mismo periodo, México importó bienes de Estados Unidos por un monto de 33 mil 050 millones de dólares.

Con estos datos, señaló la dependencia, “México se consolida como el mayor socio comercial de Estados Unidos por encima de Canadá, China, Taiwán y Vietnam”.

El déficit comercial de Estados Unidos aumentó un 42.2 por ciento en mayo, hasta alcanzar los 77 mil 600 millones de dólares, según publicó el martes la Oficina del Censo y el Buró de Análisis Económico (BEA).

Esto supone un aumento de 23 mil millones de dólares respecto a la cifra revisada de 54 mil 600 millones de dólares de abril, en medio de los vaivenes provocados por la política arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump, que vio anulado gran parte de su esquema de gravámenes en febrero por el Tribunal Supremo.

¿Qué eleva el déficit de EU con México?

En su columna de este jueves, el periodista Enrique Quintana destaca que aunque los aranceles cumplieron su cometido en algunos sectores, no lo lograron en las exportaciones mexicanas de la partida 8471 —máquinas de procesamiento de datos, servidores—, los cuales crecieron 61 por ciento anual en el primer trimestre.

“El capítulo 84 ya desplazó al automotriz como el principal rubro de compras de su país en México, con cerca de 30 por ciento del total”, señala en el texto titulado “Estimado embajador Greer:”.

Quintana señala que cerca del 97 por ciento de los envíos dentro de ese rubro cumple las reglas de origen del T-MEC, paga un arancel efectivo de prácticamente cero.

“México, le recuerdo, se mantiene como el principal proveedor de Estados Unidos, con una cuota superior a 16 por ciento de sus importaciones”, resaltó.

Con estos datos, señaló, el origen del desequilibrio no está en México; sino en la economía de Estados Unidos.

El periodista detalló que el reporte que compartió el gobierno de Estados Unidos el martes muestra que las importaciones estadounidenses de bienes de capital alcanzaron un récord de 128 mil millones de dólares en mayo, empujadas por el auge de inversión en inteligencia artificial y en centros de datos.

“Ese boom se construye con hardware importado... o no se construye”, indica.

¿Qué país tuvo el mayor déficit comercial con Estados Unidos?

El su texto, Enrique Quintana señala que México no fue la economía que tuvo el mayor déficit comercial con Estados Unidos. Sino que hay otros países de Asia a los que el gobierno de Donald Trump debería poner atención.

“Los mayores déficits bilaterales de mayo fueron con Vietnam (20 mil 600 millones de dólares), México (20 mil 100 millones) y Taiwán (19 mil 400 millones): precisamente los tres grandes proveedores de los equipos que demanda la expansión de la IA”, indicó.

Y agregó que esto demuestra “el apetito de cómputo de la economía estadounidense”.

Recordó que ni Taiwán ni Vietnam tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos, y sus déficits igualan o superan al mexicano.

“Si el T-MEC fuera la causa del desequilibrio, ¿cómo explica usted los otros dos?”, cuestionó.

El pasado 1 de junio, fecha límite para decidir si se prolonga el T-MEC, Estados Unidos rechazó renovar el tratado comercial con México y Canadá en su “formato actual” y aseguró que el acuerdo continuará vigente a la espera de resolver sus deficiencias o se produzca su terminación.

Tras adelantar una propuesta de revisión y renovación anual del pacto, Washington dijo al concluir una reunión con sus contrapartes que seguirá colaborando con los dos países y anunció una tercera ronda de negociaciones bilaterales con México para el 20 de julio.

“Estados Unidos no aceptó renovar el T-MEC en su forma actual. En consecuencia, el T-MEC no se renueva”, indicó un comunicado de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos.

¿Por qué los aranceles de Trump no pueden detener el déficit comercial con EU?

Enrique Quintana explicó que durante el primer trimestre del año, el déficit con México sumó 44 mil 761 millones de dólares, alrededor de 21 por ciento del total estadounidense, y aun así quedó en tercer lugar, detrás de los de Taiwán y Vietnam.

“¿Ha logrado su país reducir esos dos déficits a punta de aranceles? No. Tampoco lo logrará con México”, dijo.

Subrayó que mientras las empresas de Estados Unidos sigan construyendo centros de datos al ritmo actual, el déficit con México no va a bajar.

“Podrá usted castigar autos, acero y aluminio —destruyendo empleos en ambos lados de la frontera— y el saldo seguirá creciendo, porque responde a la demanda de su propia economía”, señaló.