¿Cómo estará el clima para Ecatepec este viernes 10 de julio? Se pronostica un fin de semana sin lluvias

La tendencia general para el fin de semana en Ecatepec de Morelos muestra un ligero aumento en la temperatura máxima para el domingo. (Cuartoscuro).

Para mañana viernes 10 de julio, Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, anticipa una jornada de cielo nublado. Las condiciones atmosféricas indican ausencia de precipitación, ofreciendo un día estable para sus habitantes.

¿Qué temperaturas se esperan en Ecatepec el viernes 10 de julio?

La temperatura máxima para el día se proyecta en 26.0°C, mientras que la mínima descenderá hasta los 12.0°C. Durante la mañana, el termómetro rondará los 18.6°C, marcando un ambiente templado.

En el Valle de México, Ecatepec de Morelos experimentará un cielo completamente nublado. La probabilidad de precipitación es del 0%, garantizando una jornada seca. El viento soplará suavemente a 5.0 km/h.

Fenómenos meteorológicos en México. (Conagua).

¿Cuál será el pronóstico extendido del clima en Ecatepec de Morelos?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido el pronóstico extendido para Ecatepec de Morelos. Se anticipan condiciones estables con ligeras variaciones en las temperaturas mínimas y máximas durante el fin de semana.

El pronóstico detalla las siguientes condiciones:

Viernes 10 de julio: Máx 26°, mín 12° con cielo nublado y viento 5 km/h.

Sábado 11 de julio: Máx 26°, mín 11° con cielo medio nublado y viento 8 km/h.

Domingo 12 de julio: Máx 27°, Mín 11°, Medio nublado y viento 5 km/h.

¿Habrá lluvias en Ecatepec el 11 de julio?

La tendencia general para el fin de semana en Ecatepec de Morelos muestra un ligero aumento en la temperatura máxima para el domingo. La nubosidad persistirá, pero sin probabilidad de precipitación.

Los habitantes de Ecatepec de Morelos pueden esperar días mayormente estables. La ausencia de lluvias y los vientos moderados favorecerán las actividades al aire libre, aunque el cielo se mantendrá con cobertura nubosa.

¿Qué recomendaciones se emiten para Ecatepec de Morelos?

Ante las condiciones atmosféricas previstas, se recomienda a la población mantenerse hidratada. Aunque las temperaturas son moderadas, la exposición prolongada al sol, si se presenta, exige precaución para evitar golpes de calor.

Para quienes planeen actividades fuera de casa en Ecatepec, es prudente considerar el cielo nublado. No se prevén interrupciones por fenómenos meteorológicos adversos, permitiendo un desarrollo normal de las rutinas diarias.

Con información de CONAGUA.

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