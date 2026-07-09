Personas trans bloquean Paseo de la Reforma: ¿Cuáles son las calles cerradas HOY?

Manifestantes trans en Paseo de la Reforma exigen una reunión con autoridades de la Secretaría de Gobernación. (OVIAL)

Un grupo de personas trans bloqueó Paseo de la Reforma a la altura de Insurgentes y frente al Senado, provenientes de una manifestación en la Secretaría de Gobernación.

Cerca de las 12:00 horas y luego de protestar en Gobernación, donde prendieron fuego a una de las puertas del inmueble, el grupo de aproximadamente 20 personas, caminó hacia Paseo de la Reforma para colocar las vallas que se encontraban al exterior del Senado.

Los manifestantes exigen una reunión con autoridades de Gobernación para presentar sus demandas, entre ellas acceso a la vivienda, trabajo y salud.

Con palos y cubiertos del rostro, los manifestantes rompieron semáforos, arrancaron plantas de las jardineras y derribaron señaléticas de la avenida.

Por dicha movilización, se mantienen cerradas las calles Paseo de la Reforma y Eje 1 poniente, por lo que las alternativas viales son Avenida Chapultepec y Avenida Insurgentes, de acuerdo con la cuenta de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Además, la Línea 4 del Metrobús tiene modificaciones por lo que solo hay servicio de Teatro Blanquita, Pantitlán y Alameda Oriente. Mientras que se suspenden las operaciones en Pantitlán y Alameda Oriente.

¿Cuáles son las demandas de la comunidad trans en CDMX?

Los colectivos demandan el respeto a sus derechos como personas trans y no binarias, así como la atención a problemas diarios como discriminación, violencia y falta de acceso a oportunidades.

Durante junio, se sumaron a la marcha del orgullo LGBT+ para también solicitar mecanismos de protección, el reconocimiento de sus identidades y combatir la violencia contra la comunidad trans.

Otras organizaciones también denuncian la necesidad de generar políticas públicas para atender la situación de mujeres trans trabajadoras sexuales, quienes denuncian vulnerabilidad en su labor.

Tras dichas protestas, las autoridades no anunciaron la reinstalación de la mesa de negociación o de alternativas para los colectivos.