Pistas del tercer habitante de ‘La Casa de los Famosos México 4′: ¿Dónde y a qué hora ver la revelación?

El tercer habitante de 'La Casa de los Famosos México 4' se revela este miércoles. (Foto: Lacasadelosfamosos/Freepik)

Las sorpresas previas al estreno de La Casa de los Famosos México 2026 no paran y continúan con la revelación de los participantes que se integran a la nueva temporada y llegó el turno del tercero.

La producción confirmó que el anuncio se llevará a cabo durante una emisión especial encabezada por algunos de los conductores del reality show.

Con las revelaciones inicia la cuenta regresiva rumbo al lanzamiento de la temporada 4 de La Casa de los Famosos México, donde hasta el momento solo está confirmado el ingreso de Ernesto Laguardia y Karina Torres, integrante de las perdidas.

Ernesto Laguardia es el primer habitante confirmado para la nueva temporada de 'La Casa de los Famosos México 4'. (Fotoarte El Financiero/Cuartoscuro)

¿Cuándo y dónde ver la revelación del tercer habitante?

La identidad del tercer integrante del programa, que reunirá a celebridades de distintos ámbitos para convivir durante varias semanas bajo un mismo techo, se realiza este miércoles 8 de julio.

Los seguidores pueden ver el anuncio en vivo a través de:

Las Estrellas

Canal 5

Canal Nu9ve

ViX

Canal oficial de YouTube de La Casa de los Famosos México

Redes sociales oficiales del reality

Galilea Montijo explicó que a partir del primer anuncio, se dará a conocer a uno de los participantes de La Casa de los Famosos México 4 día tras día hasta el 19 o 20 de julio, debido al retraso ocurrido por el partido de México vs. Inglaterra.

¿A qué hora es la tercera revelación de ‘LCDLFM’ 2026?

La tercera revelación de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026 está programada para las 8:28 p.m. del tiempo del centro de México.

Los anuncios se dan a conocer de manera muy breve para luego iniciar con una breve entrevista a los participantes.

¿Cuáles son las pistas del tercer habitante de ‘La Casa de los Famosos México’?

Los rumores iniciales apuntan a que la nueva integrante del programa de TV es la actriz y conductora Ximena Herrera, quien apareció en El Señor de los Cielos y en telenovelas como Con esa misma mirada.

Las pistas del tercer habitante comenzaron desde el prime segundo del video, pues los fans del reality show consideran que la montaña del fondo es un paisaje que existe en realidad en Bolivia, país de origen de Ximena.

Otra de las pistas es un vestido negro con terciopelo, el cual fue usado por la actriz en una alfombra roja cuando ganó un premio Emmy. Sin embargo, la aparición de un perrito generó dudas acerca de que se trataba Manelyk González.

¿Cuándo se estrena ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

La nueva temporada de La Casa de los Famosos México se estrena el domingo 26 de julio de 2026.

Como en sus ediciones anteriores, el reality cuenta con transmisiones diarias, galas de nominación y eliminación, además de acceso a las cámaras en vivo las 24 horas para que el público siga de cerca la convivencia de los habitantes en todo momento.

En los días previos al lanzamiento de la nueva edición, la producción continua revelando uno a uno a los integrantes que buscan conquistar al público y convertirse en el ganador de la nueva edición.

¿Quiénes son los habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026 hasta el momento?

Por ahora, solo se confirmó la participación de La Casa de los Famosos México 2026 de dos de los posibles habitantes.

El primero de ellos fue Ernesto Laguardia, actor y conductor conocido por telenovelas como Quinceañera y Amor Real. Además fue presentador del programa Hoy.

La segunda fue Karina Torres, una integrante del grupo de Las Perdidas, actriz de teatro en el Tenorio Cómico y creadora de contenido.