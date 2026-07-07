‘Me llovió sobre mojado’: Diego Carrillo, eliminado de ‘MasterChef’, sale y se entera de la derrota de México

Diego fue el octavo eliminado de 'MasterChef México 24/7' luego de tener errores en su platillo. (Foto: Cortesía TV Azteca)

Diego Carrillo, octavo eliminado de MasterChef 24/7, sabía perfectamente lo que dejaba atrás cuando aceptó ser un cocinero del reality show. Como apasionado del futbol, era consciente de que se perdería el Mundial 2026, por lo que tendría que renunciar a ver los partidos de la Selección Mexicana.

El cantante de música urbana, conocido como Smi-Lee, permaneció completamente aislado del exterior. Cuando fue eliminado y recuperó el contacto con el mundo, descubrió que el equipo de Javier Aguirre realizó una destacada actuación, pero fue derrotado por Inglaterra.

“Ya que salí me enteré de todo. Me contaron que México dio un gran Mundial, pero justo lo eliminan; para mí fue doble tristeza. Me llovió sobre mojado, soy un gran seguidor del futbol”, contó en entrevista para El Financiero.

Diego Carrillo se despidió de 'MasterChef 24/7' tras 8 semanas de encierro. (Foto: Cortesía TV Azteca)

Diego Carrillo, eliminado de ‘MasterChef 24/7′ vivió el Mundial sin saber qué pasaba

El eliminado de MasterChef 24/7 explicó que uno de los aspectos más complicados de participar en este formato es el aislamiento total, ya que durante la competencia no tienen acceso a noticias ni a acontecimientos del exterior.

Incluso recordó que, en una ocasión, escuchó claxonazos y festejos provenientes de la calle, lo que lo hizo pensar que México había conseguido una victoria, aunque nunca pudo confirmarlo.

“No supe nada más, cuánto quedaron, cómo iban. Un día escuché claxons, pero no tenía idea de qué partido era; eso sí me agüitaba porque soy muy futbolero. Salgo yo, sale la Selección, pero no pasa nada. Viví una experiencia increíble”.

Diego, conocido como Smi-Lee, compara la cocina con la música: ‘ambas son un arte’

Para Diego Carrillo, la cocina y la música tienen mucho más en común de lo que parece. Durante su paso como participante de MasterChef descubrió que ambas disciplinas requieren creatividad, disciplina y la capacidad de transmitir emociones.

“Me di cuenta de que la música y la cocina están relacionadas; ambas son un arte. La cocina requiere mucha creatividad y disciplina: balanceas los sabores, balanceas los sonidos y eres creativo. Cuando hago una canción me gusta que las personas la escuchen y sientan algo; en la cocina es igual, cuando preparas algo esperas que a las personas les guste y sean felices al probarlo”.

El cantante considera que la originalidad es indispensable tanto para crear música como para cocinar, por lo que recomienda a los participantes atreverse a proponer ideas diferentes.

“No debes replicar lo visto, ni en platillos ni en canciones. Puedes inspirarte en otras creaciones, pero darle tu toque a todo; debes ser disruptivo, no hablar de algo simple ni cocinar como si lo hicieran todos. Cuando empecé a hacer propuestas distintas, por ejemplo en las salsas, fue cuando mejor me fue; en la música igual, cuando me descarrilo, me va mejor”.

Diego Carrillo se sintió triste tras enterarse de la derrota de México en el Mundial. (Foto: Cortesía TV Azteca)

Diego Carrillo asegura que el formato 24/7 hizo más difícil ‘MasterChef’

Más allá de la competencia culinaria, Carrillo reconoce que el aislamiento constante fue uno de los mayores retos durante su estancia en el reality, causado por el formato 24/7 de la nueva temporada de MasterChef.

“Es difícil estar encerrado. Esa es una parte muy dura; te da el bajón por no ver ni saber nada de tu familia, siempre dentro de las mismas cuatro paredes. Todavía no me cae el veinte de que ya estoy afuera; el tiempo pasa muy diferente allá adentro”.

Aun así, considera que la experiencia valió la pena, aunque cree que el nuevo formato elevó considerablemente el nivel de dificultad.

“Me pudo ir mejor. No me arrepiento de nada, lo dejé todo en cada cocinada. Me siento muy agradecido por el aprendizaje”.

Carrillo fue eliminado después de que los jueces de MasterChef 24/7 encontraran espinas en el pescado que presentó durante el reto de eliminación, un error que el jurado calificó como “imperdonable”.

“Ya no me voy a reprochar nada. Estoy feliz de ver a mi familia. Lo de las espinas de pescado fue un problema técnico; ejecuté mal la receta, se me fue. No es sencillo cocinar bajo presión”.