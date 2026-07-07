Violencia se recrudece con las taquerías de BC; CJNG y Cártel de Sinaloa estarían detrás de los ataques

Un ataque en la taquería Mis tíos dejó cuatro muertos. Según la fiscalía de Baja California el CJNG estaría detrás del crimen

La violencia entre los grupos del crimen organizado volvió a golpear un negocio de comida en Baja California.

La Fiscalía General del Estado confirmó que el ataque armado contra la taquería Mis Tíos, en el municipio de Tecate, fue perpetrado por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), agresión que dejó un saldo de cuatro personas muertas.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de julio en la colonia Industrial, donde hombres armados abrieron fuego contra quienes se encontraban en el establecimiento antes de escapar. Entre las víctimas se encuentran dos hombres y dos mujeres.

La fiscal general María Elena Andrade informó que cuatro presuntos responsables ya fueron detenidos.

Durante los operativos, las autoridades aseguraron armas largas y cortas; de acuerdo con las investigaciones, una de ellas habría sido utilizada en cuatro homicidios cometidos en Tecate, mientras que otra estaría relacionada con ocho asesinatos registrados en Tijuana durante el último año.

La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para determinar la participación de los detenidos en otros hechos violentos y esclarecer el móvil del ataque.

Ataques contra taquerías se expanden en Baja California

El ataque en Tecate ocurre unos días después de otra agresión registrada en Baja California que también tuvo como escenario una taquería.

El 27 de junio, el agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, Manuel Enrique Guerrero, fue asesinado mientras se encontraba con su esposa en un establecimiento de Mexicali; la mujer resultó lesionada.

Un día antes también fueron ejecutados el agente Rubén López Orduño y su esposa Anayeli Anaya en la colonia Zaragoza.

Por estos hechos, la Fiscalía estatal informó que hay 16 personas detenidas: 13 fueron imputadas por delitos contra la salud por la Fiscalía de Baja California y tres más quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República por portación de armas de fuego.

Las investigaciones apuntan a que estos ataques fueron cometidos por sicarios vinculados a las células de ‘El Ruso’, grupo que opera en Mexicali para La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa.

Cártel de Sinaloa y CJNG rompen alianza en Baja California

La escalada de violencia responde al rompimiento de la alianza entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG que mantuvieron durante unos meses en Baja California.

La separación provocó una disputa por el control de municipios estratégicos como Tijuana, Tecate, Mexicali y Ensenada, utilizados para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

Tras la fractura, ambas organizaciones comenzaron a disputar territorios mediante ataques contra células rivales y operaciones para debilitar sus estructuras. En ese escenario también participan distintas facciones del Cártel de Sinaloa, entre ellas La Mayiza, que mantiene presencia en el estado y enfrenta tanto a grupos del CJNG como a otras organizaciones criminales.

Las autoridades consideran que esta confrontación explica el incremento de homicidios y ataques armados registrados en Baja California durante los últimos meses, incluidos aquellos cometidos en espacios públicos como restaurantes y taquerías, donde buscan sorprender a sus objetivos y enviar mensajes a sus adversarios.