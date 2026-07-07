Senadora Celeste Amarilla exige a Mbappé que se disculpe tras insultarlo: ‘Se está metiendo con Paraguay’

Además de la FIFA, organizaciones internacionales e incluso el gobierno de Paraguay, desaprobaron los comentarios de Celeste Amarilla sobre Kylian Mbappé. [Fotografía. Shutterstock y senado de Paraguay]

La polémica entre la senadora paraguaya Celeste Amarilla y Kylian Mbappé sumó un nuevo capítulo este martes 7 de julio, luego de que la legisladora exigiera al delantero de la selección francesa retractarse de los comentarios en los que la llamó una “mujer despreciable e indigna de su cargo”, en respuesta a las publicaciones que la política realizó tras la eliminación de Paraguay del Mundial 2026.

Además de reclamar una disculpa pública, Amarilla aseguró que analiza presentar una querella contra el futbolista del Real Madrid y afirmó que fue víctima de violencia política y contra la mujer.

Mientras tanto, la controversia ya provocó la intervención del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como pronunciamientos de gobiernos, organismos internacionales y del propio club español.

¿Qué le exigió Celeste Amarilla a Kylian Mbappé y cómo justificó sus declaraciones?

Durante una conferencia de prensa en el Senado paraguayo, Celeste Amarilla sostuvo que es el delantero francés quien debe retractarse por haberla descalificado públicamente.

“Él tiene que retractarse conmigo, él tiene que retractarse conmigo (porque) se está metiendo con una senadora de la nación paraguaya, se está metiendo también con Paraguay”.

La legisladora afirmó que incluso estuvo cerca de presentar una acción legal contra el capitán francés y dejó abierta la posibilidad de hacerlo.

“Claro que fui agraviada, y con suficientes motivos para hacerle una querella a Mbappé. Ayer estuve a punto, todavía puedo hacerla, vamos a ver hasta dónde llega”.

Amarilla también aseguró que fue víctima de violencia política y de género por parte del futbolista. Al mismo tiempo, defendió el contenido de sus publicaciones y explicó que escribió los mensajes cuando todavía estaba afectada por la derrota de Paraguay frente a Francia, por el boleto a cuartos de final del Mundial 2026.

Asimismo, pidió a Mbappé leer la carta abierta que publicó la noche del lunes, donde reconoció que escribió sus comentarios con “la sangre hirviendo”, aunque insistió en que le molestó la “arrogancia” del atacante francés.

Celeste Amarilla reiteró que el jugador no tenía derecho a calificarla como una mujer “despreciable” e “indigna del cargo” y volvió a defender sus opiniones sobre el origen del futbolista.

En ese mismo contexto, la senadora también lanzó una advertencia al delantero francés al recordar el caso cuando fue detenido Ronaldinho, al señalar que en el país sudamericano ya se ha detenido a figuras internacionales, en alusión al exfutbolista brasileño, quien fue arrestado en 2020 por ingresar con documentos falsos.

¿Cómo comenzó el conflicto entre Mbappé y Celeste Amarilla?

La controversia inició el pasado fin de semana, cuando Francia eliminó a Paraguay por 1-0 en los octavos de final del Mundial 2026, en un partido disputado el sábado, que se resolvió con un penal convertido por Kylian Mbappé.

Tras el encuentro, Celeste Amarilla publicó en su cuenta de X una serie de mensajes en los que calificó al delantero de “soberbio”, “nuevo rico”, “prepotente y feo”.

Además, cuestionó su origen y nacionalidad al referirse a él como un “camerunés colonizado” que finge ser francés, así como otros comentarios que fueron considerados racistas por autoridades, organismos internacionales y diversas instituciones deportivas.

La respuesta del futbolista no tardó en llegar. Mbappé calificó a la senadora como una “mujer despreciable e indigna de su cargo”, aseguró que sus declaraciones desviaban la atención de la histórica actuación de Paraguay en el Mundial, donde eliminó a Alemania en penales, y afirmó que la legisladora no representaba al pueblo paraguayo, lo que detonó una nueva escalada en el enfrentamiento.

Mbappe (Fotografía. Xinhua)

¿Qué dijo Gianni Infantino sobre esta polémica?

La controversia también motivó un pronunciamiento del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien condenó “de forma inequívoca” los comentarios racistas dirigidos contra el capitán de la selección francesa y expresó la solidaridad del mundo del futbol con Mbappé.

“El fútbol ha demostrado durante este Mundial de la FIFA lo poderoso que es como factor de unión en la sociedad: nuestro deporte debe seguir siendo un espacio inclusivo y seguro para todos, y debemos continuar con nuestros esfuerzos para erradicar el flagelo del racismo de nuestro hermoso deporte y de la sociedad”.

Infantino hizo un llamado a combatir el racismo dentro y fuera de las canchas y reiteró que el futbol debe mantenerse como un espacio de inclusión, en medio de un caso que ya provocó reacciones de gobiernos, organismos internacionales y clubes de futbol.

Las declaraciones de la legisladora generaron una ola de reacciones internacionales. El Gobierno de Francia condenó los insultos a través de su ministra de Deportes, Marina Ferrari, mientras que la Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunció que presentará una denuncia ante la fiscalía por los señalamientos considerados racistas.

De igual forma, el Gobierno de Paraguay lamentó las palabras de la senadora Celeste Amarilla y subrayó que se trata de una postura a título personal. A esto se sumó la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que calificó los comentarios como “racistas y deshumanizantes”.