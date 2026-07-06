Infantino justifica charla con Trump sobre Balogun; ‘las rojas no se anulan por llamadas’, responde Blatter

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, confirmó este lunes que recibió una llamada del presidente Donald Trump, donde hablaron de la sanción de Folarin Balogun, delantero de la selección estadounidense.

Balogun fue expulsado el miércoles pasado en el partido de dieciseisavos de final contra Bosnia y Herzegovina, después de que el árbitro brasileño Raphael Claus revisó una jugada por indicación del VAR y sancionó con tarjeta roja directa un pisotón del jugador estadounidense en el tobillo del bosnio Tarik Muharemović. Conforme al reglamento de la FIFA, esa expulsión conllevaba de forma automática la suspensión de Balogun para el siguiente partido de su selección.

La FIFA suspendió después la ejecución de la tarjeta roja, lo que dejó a Balogun habilitado para disputar el partido de octavos de final de la Copa del Mundo ante Bélgica, previsto para las 18:00 horas (tiempo central) de este 6 de julio en Seattle.

La decisión generó reacciones de la Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) y de la UEFA, que impugnaron el proceso disciplinario. El expresidente de la FIFA Joseph Blatter también se pronunció y afirmó que las sanciones no se revocan por gestiones políticas.

¿Qué dijo Gianni Infantino sobre la llamada de Trump?

Gianni Infantino explicó en un comunicado que las conversaciones con el mandatario estadounidense sobre el Mundial 2026 son habituales. “Sí, discuto regularmente asuntos relacionados con el Mundial con el presidente de Estados Unidos y sí, recibí una llamada del presidente Donald Trump, del mismo modo que recibo llamadas de jefes de Estado, funcionarios gubernamentales, partes interesadas del fútbol y ejecutivos de negocios de todo el mundo sobre muchos asuntos”.

Folarin Balogun recibe asistencia médica durante el partido de la ronda de 32 de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 entre EE. UU. y Bosnia y Herzegovina, celebrado en San Francisco, California, el 1 de julio de 2026. EFE/EPA/BENJAMIN FANJOY (BENJAMIN FANJOY/EFE)

El dirigente sostuvo que la decisión final correspondió al Comité Disciplinario de la FIFA, un órgano que describió como independiente: “Durante nuestra conversación, le expliqué que existía un proceso legal en curso en el que participaban las comisiones judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería decidido a su debido tiempo por los órganos competentes. Así es como funciona el sistema de la FIFA, y es un principio que siempre defenderé”.

Infantino agregó que le resulta “irrelevante” si está o no de acuerdo con los fallos del Comité Disciplinario: “Leo las decisiones de la Comisión Disciplinaria de la FIFA cuando se publican. A veces me sorprenden. A veces estoy de acuerdo con ellas y a veces no lo estoy. Lo que siempre hago, sin embargo, es respetar esas decisiones y la autonomía de las comisiones que las toman”.

Además, añadió que “el respeto por las instituciones independientes y el Estado de derecho es lo que protege la integridad de nuestras competiciones y la credibilidad de la FIFA en todo momento”.

La versión de Trump sobre Balogun: ‘No pensé que fuera falta’

Desde el Despacho Oval, Trump celebró que logró la revisión por la sanción contra Balogun: “Lo único que hice fue pedir una revisión. No dije: ‘Tienen que hacer esto’”.

El árbitro Raphael Claus observa tras mostrar la tarjeta roja a Folarin Balogun de Estados Unidos durante el partido de dieciseisavos de final. EFE/EPA/BENJAMIN FANJOY

“Pedí una revisión porque no pensé que fuera falta, y ya sabes, repito, soy bueno en estas cosas. No pensé que fuera ni siquiera infracción, pensé que eran dos grandes atletas corriendo a toda velocidad que chocaron entre sí y se enredaron, eso no fue un tipo golpeando a alguien en la cara ni nada por el estilo”, afirmó.

El mandatario también cuestionó el uso de la cámara lenta por parte del árbitro brasileño Raphael Claus durante la revisión de la jugada. “Dicen que no las muestran en cámara lenta, y yo nunca me había dado cuenta de eso. Nunca había oído hablar de eso antes, de que no está permitido revisarlas en cámara lenta, pero es muy diferente”, dijo.

Antes de la rueda de prensa, Trump había escrito en Truth Social: “¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”.

Blatter cuestiona: ‘Las tarjetas rojas no se anulan por llamadas telefónicas políticas’

El expresidente de la FIFA Joseph Blatter, quien presidió el organismo entre 1998 y 2015, publicó en redes sociales que “las tarjetas rojas no se anulan por llamadas telefónicas políticas. Se anulan por reglas, evidencia y organismos independientes”.

Folarin Balogun llora mientras su compañero de equipo Auston Trusty le da una palmada en la espalda tras ganar el partido de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. EFE/EPA/BENJAMIN FANJOY

Además, se refirió a la conversación de Infantino: “Si un presidente de Estados Unidos interviene con el presidente de la FIFA —y un jugador es repentinamente absuelto antes de un partido de eliminación directa en la Copa del Mundo—, la pregunta es inevitable: ¿Quo vadis, FIFA? El fútbol nunca debe convertirse en un patio de recreo para el poder político”.

Bélgica impugna la participación de Balogun

La RBFA informó que no recibió “ninguna decisión o explicación” de la FIFA sobre el indulto y anunció que impugnaría la elegibilidad del jugador para el partido de octavos de final.

La federación belga solicitó por escrito una copia de la resolución y una explicación del proceso, y que la respuesta de la FIFA fue tratar esa carta como una apelación con “unas pocas horas” de plazo.

La RBFA señaló además que la FIFA “eliminó deliberadamente la sección sobre la suspensión automática de jugadores” en la presentación previa al partido compartida con ambas selecciones, un contenido que sí figuraba en las reuniones de los cuatro partidos anteriores.

“La RBFA está profundamente preocupada por el curso de los acontecimientos y seguirá peleando en las próximas horas, días y meses en defensa de los principios fundamentales de la ética, la competición justa y del fútbol en su conjunto”, indicó el organismo.

UEFA: la decisión es ‘inaudita, incomprensible e injustificable’

La UEFA calificó la suspensión de la sanción como “inaudita, incomprensible e injustificable” y sostuvo que “la suspensión automática de un mínimo de un partido tras recibir una tarjeta roja no es una opción discrecional y no requiere la decisión de un órgano competente para aplicarse”.

El organismo europeo agregó que “cuando la certeza de las reglas ya no está garantizada por sus guardianes, la integridad del juego se pone en juego y la credibilidad de una competición se ve socavada”.

La RBFA recordó que el artículo 66.4 del Código Disciplinario de la FIFA establece que una expulsión implica automáticamente la suspensión para el siguiente partido del equipo, como ocurrió con todas las tarjetas rojas mostradas antes en el torneo.

El artículo 10.5 del Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026 establece lo mismo: la expulsión por tarjeta roja directa o indirecta conlleva suspensión automática para el siguiente partido, además de posibles sanciones adicionales.

La FIFA aplicó de oficio el artículo 27 de su Código Disciplinario, que permite suspender la ejecución de una sanción ya impuesta.

Con información de EFE