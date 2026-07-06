Trump participa en ‘apertura simbólica’ de Wall Street; Nasdaq avanza más de 1%

Los principales índices accionarios en Wall Street volvieron del feriado operando con variaciones positivas, en una jornada en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó desde la Casa Blanca en la apertura simbólica de la sesión bursátil.

Por primera vez en la historia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó en el acto simbólico de apertura de la sesión bursátil desde el Despacho Oval, en una ceremonia conjunta con el New York Stock Exchange (NYSE) y el Nasdaq. El acto se enmarca en el lanzamiento de una medida de su administración para impulsar la compra de vehículos entre los ciudadanos nacidos en Estados Unidos.

El Nasdaq lidera los aumentos con 1.07 por ciento, en los 26 mil 108.68 enteros, seguido por el S&P 500 que suma 0.62 por ciento, a 7 mil 529.56 unidades, mientras que el Dow Jones cede 0.12 por ciento, con 52 mil 844.94 puntos.

Entretanto, el comienzo de la jornada estuvo marcada por las ganancias generalizadas del sector tecnológico. Oracle subía un 1.84 por ciento, Marvell Tecnhology avanzaba un 3.78 por ciento, Teradyne ganaba 6.91 por ciento y Western Digital aumentaba un 9.33 por ciento su cotización. El gigante de semiconductores Advanced Micro Devices (AMD) también subía 6.75 por ciento.

En tanto, los inversionistas realizan compras de oportunidad ante la expectativa de ver mayores ganancias en el ámbito de la inteligencia artificial (IA).

“Anticipamos que la especulación en el sector tecnológico y los menores precios del petróleo soporten el apetito por riesgo; el volumen de operación se normalizará luego del fin de semana largo en los mercados estadounidenses. En estos días, la atención girará hacia los reportes de las armadoras de microprocesadores, conforme el mercado en las últimas semanas busca certezas sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial”, apuntaron analistas de Bx+.

Microsoft ‘se tambalea’

Se desmarcaba de la tendencia generalizada de ganancias la empresa Microsoft, que perdía 1.51 por ciento después de que la compañía anunciara que recortará alrededor de 4.800 puestos de trabajo, lo que equivale a 2.1 por ciento de su plantilla global.

La decisión llega en el marco de una nueva reestructuración de Microsoft que afectará especialmente a su división de videojuegos Xbox y que busca “adaptar” la compañía al impacto de la IA en sus operaciones y modelos de negocio.

Microsoft es la compañía con peor comportamiento entre las grandes tecnológicas en lo que va de 2026, con una caída cercana al 19 por ciento, en un contexto en el que los inversores cuestionan el impacto de la IA generativa en su negocio.

¿Cómo cotizan la BMV y otros mercados HOY?

A nivel local, los dos centros bursátiles presentan variaciones positivas.

El S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), suma 0.73 por ciento, en los 67 mil 548.15 enteros y para el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores el avance es de 0.91 por ciento con mil 359.30 unidades.

Del lado de Europa el DAX en Alemania es el único que sube 0.08 por ciento a 25 mil 801.90 enteros, mientras que las bajas son de 0.88 por ciento para el IBEX 35 de España en los 19 mil 677.50 puntos, seguido por el CAC 40 de Francia con 0.46 por ciento, en las 8 mil 469.16 unidades, y el FTSE 100 de Londres con 0.45 por ciento a la baja, se coloca en los 10 mil 631.34 enteros.

En el mercado internacional de petróleo el West Texas Intermediate (WTI) baja 0.06 por ciento y se ubica en los 68.66 dólares por barril, contrario al referencial Brent que cede 0.03 por ciento, pues se coloca en los 72.10 billetes verdes por unidad.

Con información de EFE.