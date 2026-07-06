Clima en Jalisco: Prevén cielo nublado y temperaturas frescas para este martes 7 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para el martes 7 de julio cielos nublados en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, junto con canales de baja presión e ingreso de humedad, generará estas condiciones climáticas para la región de Jalisco.

Vista aérea de Guadalajara bajo un cielo nublado durante la mañana.

¿Qué temperaturas tendrá Jalisco este martes?

Para el martes, Guadalajara registrará una temperatura actual de 23.9°C. En Zapopan, el termómetro marca 24.5°C, mientras que en Tlaquepaque se espera una temperatura actual de 23.3°C. Tonalá, por su parte, reporta 22.7°C, mostrando variaciones mínimas entre las ciudades principales.

Las temperaturas mínimas para Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque estarán en 13.3°C, con máximas de 24.0°C para Guadalajara y Zapopan, y 23.7°C para Tlaquepaque. Tonalá también tendrá una mínima de 13.3°C y una máxima de 24.0°C, con cielos nublados predominantes en toda la zona.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Hay probabilidad de lluvia en Jalisco mañana?

Aunque el cielo estará nublado, la probabilidad de precipitación se mantiene. El viento en Guadalajara y Tlaquepaque soplará a 3 km/h, mientras que en Zapopan alcanzará los 4 km/h. Estas condiciones se deben a la interacción de sistemas meteorológicos que traen humedad al occidente del país.

Las lluvias pronosticadas, aunque no se detallan para Jalisco en este momento, podrían acompañarse de descargas eléctricas y rachas de viento en otras zonas del país. Las autoridades recomiendan mantenerse atento a los avisos del SMN, pues estas condiciones pueden generar encharcamientos o visibilidad reducida.

¿Cómo será el pronóstico extendido en Jalisco?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Martes 7 de julio: Máxima de 29°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

Miércoles 8 de julio: Máxima de 20°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

Jueves 9 de julio: Máxima de 23°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

La tendencia para los próximos días en la Zona Metropolitana de Guadalajara es de cielos nublados. Se espera un descenso notable en la temperatura máxima para el miércoles, que se recuperará ligeramente el jueves. Las mínimas se mantendrán estables alrededor de los 13°C.

¿Cómo prepararse para el clima en Jalisco?

Ante las temperaturas frescas y el cielo nublado, se aconseja vestir en capas para adaptarse a los cambios de temperatura durante el día. La hidratación es importante, incluso si no hay calor intenso. Mantenerse informado sobre los avisos del SMN es clave para cualquier cambio repentino.

Es recomendable llevar un paraguas o impermeable, ya que las condiciones nubladas pueden indicar la posibilidad de lluvias ligeras. Para quienes realicen actividades al aire libre, se sugiere consultar el pronóstico actualizado para evitar sorpresas y planificar mejor sus horarios.

Fuente: CONAGUA.

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