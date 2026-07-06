Madre de Isaías Aparicio, joven que murió en el Ángel, exige videos para aclarar lo ocurrido con su hijo

Isaías fue uno de los cuatro jóvenes que murió durante los festejos en el Ángel de la Independencia.

Isaías Aparicio fue uno de los cuatro jóvenes que murió durante los festejos del Ángel de la Independencia tras el partido de México vs. Ecuador.

El joven falleció tras haber sufrido convulsiones derivadas de una congestión alcohólica, según las primeras investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).

Sin embargo, su madre aseguró que durante el velorio se dio cuenta de que Isaías tenía golpes en el cuerpo, por lo que exigió una investigación a fondo para aclarar las causas de la muerte del joven que perdió la vida en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

“El perito me dijo que fue por congestión alcohólica. La carpeta de investigación decía que se sintió mal y llegó a una carpa para pedir ayuda y después fue trasladado al hospital donde murió. Sin embargo, en uno de los videos ya se ve que está inconsciente en la carpa”, contó Brenda Trejo, madre de Isaías, en entrevista con Azucena Uresti.

‘Amigos de Isaías lo dejaron inconsciente y le quitaron sus cosas’

Brenda relató que en los videos también se ve el momento en el que los tres amigos de su hijo lo dejaron tirado y, antes de irse, se llevan sus pertenencias como mochila, chamarra, cartera y celular. Sus pertenencias tampoco aparecieron hasta ahora.

“Ellos ya se acercaron a hablar conmigo, llegaron al velorio y dijeron que estaban con él y que lo dejaron en la carpa porque iban a pedir ayuda. Pero le quitaron sus pertenencias y se fueron, solo que cuando regresaron él ya no estaba”, agregó.

La madre del joven exigió que el caso sea retomado por las autoridades y que le muestren otros videos para aclarar que ocurrió con su hijo, así como las posibles causas de la muerte tras la tragedia en los festejos del Ángel.

“Yo he estado pidiendo videos desde el principio porque quiero saber cómo llegó mi hijo ahí”, aseguró Brenda Trejo.

Fiscalía CDMX mantiene investigaciones por muerte de Isaías

La FGJ CDMX informó que continuará con las investigaciones por el fallecimiento de Isaías, de 19 años, quien fue trasladado de Paseo de la Reforma al hospital Rubén Leñero, tras los festejos por el partido México-Ecuador.

“Como parte de las diligencias, esta institución trabaja para esclarecer las circunstancias específicas en que el joven perdió el conocimiento y las acciones de las personas que lo acompañaban, mediante el análisis de testimonios, videograbaciones, dictámenes periciales, estudios toxicológicos y demás datos de prueba integrados a la carpeta de investigación. No se descarta que exista algún otro delito asociado a este lamentable fallecimiento”, dice el comunicado.

Al inicio, la Secretaría de Salud de la CDMX aseguró que la muerte de Isaías ocurrió por un episodio epiléptico, lo que contrasta con las versiones del perito y de la carpeta de investigación, por lo que Brenda Trejo pide a las autoridades capitalinas aclarar lo ocurrido y revisar las cámaras del día del festejo por el triunfo de la Selección.