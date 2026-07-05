Sigue con la fiesta del Mundial sin multas: Así opera el Hoy No Circula este 6 de julio en CDMX y Edomex

Las autoridades ambientales no han emitido una contingencia atmosférica, por lo que el programa opera conforme a su calendario regular. (Cuartoscuro))

Para reducir los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México, el programa Hoy No Circula se mantiene activo de forma diaria en la Ciudad de México y el Estado de México, estableciendo restricciones vehiculares según el engomado, la terminación de placa y el holograma.

El lunes 6 de julio el programa Hoy No Circula restringe la circulación de los siguientes vehículos de 5:00 a 22:00 horas en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México:

Engomado: Amarillo.

Amarillo. Terminación de placa: 5 y 6.

5 y 6. Hologramas: 1 y 2.

La medida aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, los 18 municipios conurbados del Estado de México, así como en los municipios del Valle de Toluca y Valle de Santiago Tianguistenco, donde el programa fue ampliado desde julio de 2025.

El lunes, de acuerdo con el calendario de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). (El Financiero)

¿Cómo funciona el Hoy No Circula?

El calendario semanal organiza la circulación de vehículos conforme al color del engomado y el último número de la placa. Los martes corresponde al engomado rosa con terminación 7 y 8; los miércoles es para el rojo con 3 y 4; mientras que los jueves aplica para el verde con 1 y 2.

Los viernes, los autos con engomado azul y placas 9 o 0 deben descansar. Para cerrar la semana, los lunes, los vehículos con engomado amarillo y terminaciones 5 o 6 tienen restricciones de circulación.

Los domingos, todos los vehículos son libres de circular, salvo que se declare una contingencia ambiental extraordinaria.

Cuando la calidad del aire desciende a niveles preocupantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activa restricciones adicionales para proteger la salud pública. Esta activación se da cuando los niveles de ozono superan los 150 puntos.

¿En cuáles municipios del Edomex se aplica el Hoy No Circula?

La restricción abarca los siguientes municipios del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán.

La medida también es para Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl y Nicolás Romero. Asimismo, afecta a Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.