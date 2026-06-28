Evita pagar multas antes de la quincena: Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 29 de junio

Hasta este lunes 29 de junio, las autoridades ambientales no han emitido una contingencia atmosférica, por lo que el programa opera conforme a su calendario regular.

Si el lunes 29 de junio de 2026 planeas conducir en la Ciudad de México o el Estado de México, es importante verificar si tu vehículo está sujeto al Programa Hoy No Circula para evitar multas y el envío al corralón.

De acuerdo con el calendario de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este lunes deberán suspender su circulación los vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6 y hologramas 1 y 2. La restricción estará vigente de 05:00 a 22:00 horas.

La medida aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, los 18 municipios conurbados del Estado de México, así como en los municipios del Valle de Toluca y Valle de Santiago Tianguistenco, donde el programa fue ampliado desde julio de 2025.

Los vehículos con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos, pueden circular con normalidad, salvo que la CAMe active un Doble Hoy No Circula por contingencia ambiental. También están exentos las motocicletas, vehículos de emergencia, transporte público, unidades para personas con discapacidad y otros automóviles contemplados en la normativa.

Los vehículos foráneos también tienen restricciones: este lunes no podrán circular aquellos sujetos al programa y, en general, mantienen una limitación de 05:00 a 11:00 horas en días hábiles, salvo que cuenten con un Pase Turísticovigente o una verificación voluntaria con holograma 0 o 00.

Debido a la contingencia Fase I, autoridades capitalinas, implementaron el programa "Doble no hoy circula", en la que de acuerdo a las placas y engomado del automóvil se tienen restricciones para circular en la ciudad. (Cuartoscurto: Rogelio Morales Ponce)

Hasta este domingo 28 de junio, la CAMe no ha declarado contingencia ambiental, por lo que el programa opera bajo su calendario habitual.

¿Qué vehículos no circulan este lunes 29 de junio?

Engomado: amarillo.

amarillo. Terminación de placas: 5 y 6.

5 y 6. Hologramas: 1 y 2.

1 y 2. Horario: de 05:00 a 22:00 horas.

Vehículos exentos

Pueden circular sin restricción:

Vehículos eléctricos e híbridos.

Automóviles con holograma 0 y 00 (salvo contingencia).

Motocicletas.

Vehículos para personas con discapacidad.

Ambulancias, bomberos, patrullas y demás unidades de emergencia.

Transporte público y escolar autorizado.

Maquinaria agrícola y de construcción, entre otros casos previstos por la normativa.

Multas por incumplir el Hoy No Circula

Quienes no respeten el Programa Hoy No Circula pueden recibir una multa equivalente a 20, 25 o hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Además, el vehículo puede ser remitido al depósito vehicular hasta que se cubra la sanción correspondiente.

Las autoridades recomiendan consultar diariamente los avisos de la CAMe y de las secretarías ambientales, ya que las restricciones pueden modificarse en caso de que se active una contingencia por mala calidad del aire.