¡Listo el árbitro para el México vs. Ecuador! ¿Quién es Slavko Vinčić, réferi que pitó una final de Champions?

La FIFA designó al árbitro Slavko Vinčić para pitar en el partido de México vs. Ecuador, perteneciente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El esloveno tiene experiencia internacional en diferentes competiciones como la Champions League y el Mundial de clubes del 2025.

Dentro de la justa mundialista, fue el árbitro central del partido de la Copa del Mundo entre Marruecos y Brasil, perteneciente a la jornada 1 de la fase de grupos.

El resto del cuerpo arbitral es el siguiente:

Asistente número 1: Tomaz Klancnil (Eslovenia)

Asistente número 2: Andraz Kovacic (Eslovenia)

Cuarto oficial: Mustapha Ghorbal (Argelia)

Asistente de reserva: Mokrane Gourari (Argelia)

¿Quién es Slavko Vinčić, árbitro del México vs. Ecuador?

Slavko Vinčić nació el 25 de noviembre de 1979 en Maribor, Eslovenia. Debutó como árbitro en la Primera División de su país y desde 2010 se integró al panel internacional de la FIFA, reconocimiento que le abrió las puertas para dirigir competiciones de selecciones y clubes alrededor del mundo.

Gracias a su regularidad y desempeño, Vinčić se consolidó como uno de los árbitros con mayor reconocimiento en Europa y es un habitual en los partidos de mayor exigencia organizados por la UEFA y la FIFA.

A lo largo de su carrera, el silbante esloveno ha estado presente en algunos de los encuentros más importantes del futbol internacional.

Entre sus designaciones más destacadas se encuentran:

La final de la UEFA Champions League 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund.

La final de la UEFA Europa League 2022.

Partidos de la Eurocopa 2020.

Encuentros del Mundial de Qatar 2022.

Diversos compromisos de la UEFA Champions League y de las eliminatorias mundialistas europeas.

Su experiencia en este tipo de escenarios fue uno de los factores por los que la FIFA volvió a confiar en él para los partidos de la Copa del Mundo de 2026.

El árbitro esloveno se caracteriza por mantener el control de los partidos sin interrumpir constantemente el juego. Aunque no duda en sancionar acciones fuertes cuando es necesario, suele privilegiar el ritmo del encuentro y el diálogo con los futbolistas.

El colegiado esloveno cuenta con experiencia en finales de competiciones de la UEFA y ya sabe lo que es dirigir partidos de alto nivel en una Copa del Mundo, por lo que será el encargado de impartir justicia en uno de los encuentros más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El árbitro Slavko Vincic tiene experiencia en competencias internacionales como el Mundial de Clubes del 2025. (Foto: Xinhua/Li Ming) (Li Ming)

¿Cuándo es el partido de México vs. Ecuador?

La Selección Mexicana de Javier Aguirre disputa su pase a los octavos de final contra Ecuador, quien llega a la fase eliminatoria tras vencer 2-1 a Alemania.

El encuentro del Mundial 2026 se disputa el martes 30 de junio desde el Estadio Ciudad de México.

¿A qué hora y dónde ver el México vs. Ecuador en dieciseisavos del Mundial 2026?

Los dieciseisavos de final tienen programado el encuentro de México vs. Ecuador, en un juego cerrado.

El balón rueda en la cancha del Azteca a las 7:00 p.m. del tiempo del centro de México. Las opciones para ver el juego son las siguientes: