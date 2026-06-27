Nico Williams, jugador de España, habla de su lesión en el Mundial ante Uruguay: ‘Fue una jugada innecesaria’

Tras el partido de Uruguay, la selección de España informó que Nico Williams sufrió una lesión en el aductor derecho. [Fotografía. EFE]

El futbolista Nico Williams fue una de las víctimas de la batalla campal protagonizada por Uruguay en su derrota ante España en el último duelo de la fase de grupos del Mundial 2026. El jugador del Athletic Club terminó lesionado tras el partido y aseguró que atraviesa “uno de los peores días de mi vida”.

El extremo español afirmó que su lesión fue provocada por una entrada “completamente innecesaria” del uruguayo Nico de la Cruz y señaló que el rival actuó impulsado por la “frustración, el descontento y la tristeza” tras quedar eliminado del Mundial 2026.

En sus redes sociales, el compañero de Lamine Yamal en la selección publicó un extenso mensaje horas después de que la Real Federación Española de Fútbol confirmara que sufrió una lesión muscular de grado moderado en el aductor derecho, aunque no se descartó que pueda ser baja para el próximo encuentro.

¿Qué dijo Nico Williams tras lesionarse frente a Uruguay?

Nico Williams explicó que el nuevo problema físico llega cuando apenas había logrado dejar atrás uno de los periodos más complicados de su carrera.

“Hoy es uno de los peores días de mi vida. Vuelvo a lesionarme después de un año muy complicado, en el que la pubalgia me ganó muchas batallas, pero no la guerra. Conseguí superarla con trabajo, sacrificio y, sobre todo, responsabilidad”.

El internacional español recordó que pasó cerca de un año y medio conviviendo con dolores constantes, ansiedad e incertidumbre antes de recuperar su mejor versión.

“Fue un año y medio de sufrimiento, tristeza, incertidumbre y ansiedad. No sabía cuándo volvería a jugar sin dolor ni cuándo recuperaría una vida normal. Llegué a convivir con el dolor en cosas tan simples como ir al baño, subir y bajar del coche o simplemente disfrutar del día a día”.

Después de superar la pubalgia y otra lesión muscular en el isquiotibial, Williams aseguró que la entrada sufrida ante Uruguay volvió a frenar su recuperación.

“Ayer me provocaron una nueva lesión tras una acción en la que un compañero de profesión actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba. Fue una jugada que, en mi opinión, se podía haber evitado porque era completamente innecesaria”, comentó en sus redes sociales.

¿Cómo fue el partido entre Uruguay y España?

En el último partido disputado en el Estadio de Guadalajara durante el Mundial 2026, España derrotó 1-0 a Uruguay en la última jornada del Grupo H gracias a un gol de Álex Baena, resultado con el que aseguró el primer lugar del sector y dejó eliminada a la selección dirigida por Marcelo Bielsa.

Más allá del marcador, el encuentro quedó marcado por el elevado nivel de intensidad física del conjunto uruguayo. Desde el arranque del partido, los sudamericanos recurrieron a constantes faltas para frenar a jugadores como Nico Williams, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.

La jugada que terminó por cambiar el encuentro ocurrió en la recta final, cuando Nicolás de la Cruz impactó con fuerza sobre Nico Williams. El atacante español no pudo continuar y abandonó el terreno de juego con molestias, lesión que horas después confirmó la Federación Española.

Nico Williams reclamó a Nico de la Cruz una dura entrada durante el partido de Uruguay y España. [Fotografía. EFE]

La tensión aumentó todavía más en los minutos finales. Agustín Canobbio fue expulsado tras una dura plancha sobre Pau Cubarsí, acción que provocó un conato de bronca entre futbolistas de ambos equipos y dejó una imagen muy cuestionada de Uruguay tras su eliminación del Mundial.

La Real Federación Española de Fútbol informó que el extremo no quedó descartado para el resto del Mundial 2026 y que su disponibilidad dependerá de la evolución que presente durante los próximos días.

Además, España terminó el encuentro con otra preocupación física tras la lesión de Yeremy Pino, por lo que el cuerpo técnico seguirá de cerca la recuperación de ambos futbolistas antes del compromiso de dieciseisavos de final el próximo 2 de julio en el Estadio de Los Ángeles.

Con información de EFE