Estadio Guadalajara: Todos los partidos del Mundial 2026 en el ‘Akron’

Estos son los partidos programados en el Estadio Guadalajara para el Mundial 2026. (Foto: Shutterstock/Xinhua/Li Muzi)

Una de las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 es el Estadio Guadalajara, inmueble que albergará uno de los partidos de la Selección Mexicana durante la fase de grupos.

Sin embargo, uno de los encuentros más atractivos que se disputarán en el antes llamado Estadio Akron es el duelo de la Selección de España y Uruguay, un choque que puede resultar clave para definir el futuro del Grupo H y que reúne a dos selecciones acostumbradas a pelear por los primeros puestos.

El Estadio Guadalajara es una de las tres sedes en México para el Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro) (Fernando Carranza García)

¿Cuándo y a qué hora es el partido de México en el Estadio Guadalajara?

La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, disputará uno de sus compromisos de la fase de grupos en la cancha del Estadio Guadalajara, donde enfrenta a Corea del Sur en la segunda jornada.

El conjunto tricolor jugará el jueves 18 de junio. El encuentro está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

En caso de llegar con una victoria ante Sudáfrica en el partido inaugural, México podría disputar el liderato del Grupo A frente al representativo asiático.

¿Cuáles son los partidos del Mundial 2026 en el Estadio Guadalajara?

Uruguay contra España aparece como uno de los encuentros más atractivos de la primera fase del certamen, ya que ‘La Roja’ es considerada una de las selecciones favoritas para conquistar la Copa del Mundo.

Sin embargo, el cuadro charrúa suele ser un rival complicado en los Mundiales y llega con figuras como Brian Rodríguez, jugador del América, y Federico Valverde, referente del Real Madrid para liderar a los convocados de Uruguay.

Los cuatro partidos programados en Guadalajara son:

República de Corea vs. Chequia (Grupo A) | Jueves 11 de junio | 20:00 horas.

(Grupo A) | Jueves 11 de junio | 20:00 horas. México vs. República de Corea (Grupo A) | Jueves 18 de junio | 19:00 horas.

(Grupo A) | Jueves 18 de junio | 19:00 horas. Colombia vs. República Democrática del Congo (Grupo K) | Martes 23 de junio | 20:00 horas.

(Grupo K) | Martes 23 de junio | 20:00 horas. Uruguay vs. España (Grupo H) | Viernes 26 de junio | 18:00 horas.

España enfrenta a Uruguay en el Estadio Guadalajara para el Mundial 2026 (Foto: EFE).

¿Cuántos aficionados caben en el Estadio Guadalajara?

El Estadio Guadalajara, conocido comercialmente como Akron, cuenta con una capacidad cercana a los 49 mil espectadores y será una de las tres sedes mexicanas del Mundial 2026.

El inmueble ubicado en Zapopan, Jalisco, albergará cuatro partidos de la fase de grupos y se convertirá en uno de los escenarios más importantes del torneo en territorio nacional.

¿Cuándo y dónde es la final del Mundial 2026?

Si bien México es anfitrión del partido inaugural y de varios encuentros de las rondas eliminatorias, el choque que define al nuevo campeón del mundo se celebra en Estados Unidos.

La gran final del Mundial 2026 está programada para el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, inmueble que durante la competencia es nombrado oficialmente como New York New Jersey Stadium.

Con capacidad para más de 82 mil espectadores, el recinto fue elegido por la FIFA para albergar el último partido de la Copa del Mundo, en el que se conocerá a la selección que toma el relevo de Argentina en el trono mundial.

Además, el encuentro pondrá punto final a una edición inédita del certamen, que por primera vez contará con la participación de 48 selecciones y un total de 104 partidos.