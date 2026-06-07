Selección Mexicana en el Mundial 2026: Partidos, fechas, horarios, dónde ver, convocatoria y más

México es cabeza del Grupo A en el Mundial 2026 (Foto: EFE).

La Selección Mexicana está lista para comenzar su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que tendrá a México como uno de los países anfitriones junto con Estados Unidos y Canadá.

El equipo dirigido por el entrenador Javier Aguirre abrirá la competencia el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México frente a la Selección de Sudáfrica, dentro de las actividades del Grupo A en el Mundial.

El ‘Tri’ llega a la justa mundialista tras casi dos años de trabajo bajo el mando del ‘Vasco’, quien asumió el cargo en julio de 2024.

En ese periodo conquistó la Liga de Naciones de la Concacaf 2025 y la Copa Oro del mismo año, además de construir una base de jugadores que combina experiencia mundialista con jóvenes que tendrán su primera participación en la máxima competencia del futbol internacional.

Partidos de México en el Mundial 2026: Fechas, horarios, dónde ver y rivales

La Selección de México iniciará su participación en este Mundial 2026 como integrante del Grupo A, sector que comparte con Sudáfrica, República de Corea y Chequia. El equipo dirigido por Javier Aguirre disputará dos encuentros en el Estadio Ciudad de México y uno más en Guadalajara durante la fase de grupos.

Además de las fechas, horarios y sedes confirmadas por FIFA, ya se conocen las opciones de transmisión para territorio mexicano, que incluirán televisión abierta, televisión de paga y plataformas digitales.

México abrirá la Copa del Mundo el 11 de junio ante Sudáfrica, en el partido inaugural del torneo. Posteriormente viajará a Guadalajara para medirse a la República de Corea el 18 de junio y cerrará la fase de grupos frente a Chequia el 24 de junio en la capital del país.

Los dos primeros lugares del Grupo A avanzarán automáticamente a la fase de eliminación directa y el tercer lugar podría clasificar por el nuevo formato.

El ‘Tri’ buscará superar la fase de grupos después de su eliminación en Qatar 2022 y regresar a las rondas finales del torneo, algo que logró de manera consecutiva entre Estados Unidos 1994 y Rusia 2018.

Javier Aguirre participa en su quinto Mundial, tercero como entrenador principal. [Foto: Cuartoscuro] (Edgar Negrete Lira)

¿Cómo llega México al Mundial 2026?

La Selección Nacional cerró su preparación con una victoria por 5-1 sobre Serbia en Toluca, resultado que extendió a ocho partidos su racha sin derrota.

En ese encuentro, México remontó después de recibir un gol tempranero. Johan Vásquez empató el marcador, mientras que un autogol de Stefan Bukinac, un tanto de Raúl Jiménez, otra anotación en propia puerta de Adem Advic y un gol de Luis Chávez completaron la goleada.

Además, el equipo llega al Mundial con tres victorias consecutivas y sin derrotas desde noviembre pasado. México suma en 2026 seis triunfos y dos empates en ocho encuentros amistosos, con 15 goles anotados y apenas dos recibidos.

Después de la victoria ante Serbia, Aguirre aseguró que el equipo llega en condiciones favorables para afrontar el torneo.

“Llevamos preparándonos hace 22 meses y creo que no fue fácil la elección de la lista final, hubo muchos contratiempos en el camino, pero venimos en ascenso, llegamos bien con buen ánimo, recuperamos jugadores y llegamos en buen punto“, afirmó el entrenador.

El técnico también destacó que durante el proceso tuvo que enfrentar diversas lesiones dentro de la plantilla. Entre los jugadores que llegaron con molestias físicas durante los últimos meses se encuentran Edson Álvarez, César Huerta, Alexis Vega y Santiago Giménez.

La convocatoria de México para el Mundial 2026

La convocatoria de Javier Aguirre consta de una lista de 26 futbolistas para afrontar la Copa del Mundo.

Uno de los nombres más destacados es el de Guillermo Ochoa, quien está convocado para disputar su sexta Copa Mundial. También sobresale la presencia de Gilberto Mora, mediocampista de 17 años que vivirá su primera experiencia mundialista.

Porteros

Raúl ‘Tala’ Rangel (Chivas)

Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Defensas

Johan Vásquez (Genoa)

César Montes (Lokomotiv Moscú)

Israel Reyes (América)

Jesús Gallardo (Toluca)

Mateo ‘Tiloncito’ Chávez (AZ Alkmaar)

Jorge Sánchez (PAOK de Salónica)

Edson Álvarez (Fenerbahce)

Mediocampistas

Gilberto Mora (Tijuana)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Luis Romo (Chivas)

Orbelín Pineda (AEK Atenas)

Álvaro Fidalgo (Betis)

Erik Lira (Cruz Azul)

Luis Chávez (Dinamo Moscú)

Obed Vargas (Atlético de Madrid)

Delanteros

Raúl Jiménez (Fulham)

Guillermo ‘Memote’ Martínez (Pumas)

Santiago Giménez (Milan)

Armando ‘Hormiga’ González (Chivas)

Julián Quiñones (Al Qadisiya)

Alexis Vega (Toluca)

César Huerta (Anderlecht)

Roberto ‘Piojo’ Alvarado (Chivas)

Convocaron a Ochoa a su sexto Mundial como portero [Fotografía. Cuartoscuro]

De la convocatoria que participó en Qatar 2022, doce futbolistas repiten en la lista definitiva: Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Edson Álvarez, Jesús Gallardo, Luis Romo, Orbelín Pineda, Luis Chávez, Raúl Jiménez, Alexis Vega y Roberto Alvarado.

Posible alineación de México contra Sudáfrica

De acuerdo con EFE, el once que perfila Javier Aguirre para el debut mundialista estaría conformado por:

Raúl ‘Tala’ Rangel

Jorge Sánchez o Israel Reyes

Johan Vásquez

César Montes

Jesús Gallardo

Erik Lira

Álvaro Fidalgo

Brian Gutiérrez

Roberto ‘Piojo’ Alvarado

Raúl Jiménez

Julián Quiñones

En el caso de Edson Álvarez, el mediocampista continúa recuperándose de una operación en el tobillo derecho. Sobre la competencia por un puesto en el mediocampo, el jugador destacó el trabajo de Erik Lira.

“Ustedes crean esa rivalidad. Nosotros estamos muy contentos, mis respetos para Erik Lira, lo viene haciendo increíble. Es un jugador con unas cualidades tremendas y de verdad espero de todo corazón que tenga un futuro increíble después del Mundial“, señaló Álvarez.

Con información de AP y EFE.