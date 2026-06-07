‘Checo’ gana y pierde su primer punto con Cadillac: ¿Por qué lo sancionaron en el GP de Mónaco?

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez finalizó décimo el Gran Premio de Mónaco 2026, con lo cual obtuvo el primer punto de Cadillac en su temporada debut de la Fórmula 1; sin embargo, la tormenta de sanciones en Montecarlo lo alcanzó una vez más y lo perdió tras ser penalizado con 10 segundos.

La carrera del Principado de Costa Azul nos dio la quinta victoria al hilo de Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien a sus 19 años está arrasando en la categoría reina del automovilismo.

Antonelli ganó el GP de Mónaco. EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER (SEBASTIEN NOGIER/EFE)

“Me estás alcanzando”, le dijo Lewis Hamilton (Ferrari), siete veces campeón del mundo con el récord de 105 victorias en la F1, a Antonelli. El joven italiano remplazó al británico con Mercedes la temporada pasada y ahora lidera el campeonato de pilotos.

No todos terminaron tan alegres el recorrido de 78 vueltas en el circuito urbano de Montecarlo: el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) abandonó en casa tras irse contra el muro en la curva 19, la misma donde poco antes chocó Lance Stroll (Aston Martin), por un levantantamiento de asfalto que causó bandera roja.

Además, Max Verstappen (Red Bull) se fue temprano a su casa —vive en Montecarlo— tras abandonar en la largada; Carlos Sainz (Williams) fue chocado por Nico Hülkenberg; Lando Norris, Oliver Bearman y Valteri Bottas (compañero de ‘Checo’) tampoco pudieron concluir la carrera.

Muchos de los que se salvaron de quedar fuera del Gran Premio, fueron sancionados por exceso de velocidad en el pitlane: Franco Colapinto (Alpine) recibió cinco segundos; su compañero Pierre Gasly recibió dos penalizaciones de cinco segundos y con ello quedó fuera del podio.

Además, Lance Stroll (Aston Martin) recibió cinco segundos por salirse de los límites de la pista; y a Niko Hulkenberg le dieron 10 segundos por provocar una colisión.

'Checo' Pérez finalizó décimo el GP de Mónaco. EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

¿Qué pasó con ‘Checo’ Pérez en el Gran Premio de Mónaco 2026?

‘Checo’ comenzó el Gran Premio de Mónaco desde la posición 18 de la parrilla de salida, pero ganó posiciones desde la largada.

El mexicano, quien se llevó una de sus seis victorias de la F1 en 2022 en esta misma pista, mantuvo un ritmo constante incluso en medio del caos. Tras el reinicio de la carrera por una bandera roja ya era P11; al cruzar la meta, se benefició por la sanción de 10 segundos que le impusieron a Nico Hülkenberg.

En ese modo, el tapatío le dio su primer punto a Cadillac, pero fue un festejo agridulce porque anunciaron que estaba bajo investigación de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), la cual extendió su ola de sanciones hasta horas después de terminar la carrera.

‘Checo’ recibió una penalización de 10 segundos por estar fuera de posición en la parrilla, durante el reinicio después de la bandera roja que provocó Leclerc. Así que el mexicano cayó a la decimoquinta posición, la última de una jornada llena de abandonos.

“Los comisarios escucharon al piloto del coche n.º 11 (Pérez) y a un representante del equipo (Cadillac), y revisaron los datos del sistema de posicionamiento y control, así como las pruebas de vídeo y las grabaciones de la cámara a bordo (...) Las pruebas de vídeo mostraron claramente que la rueda delantera derecha del coche n.º 11 se encontraba fuera de la casilla de salida. Se aplica la sanción habitual”, indicó la FIA.

Pérez ya había recibido otras sanciones durante la carrera: por colocarse en la P16, en lugar de la P18 durante la parrilla de salida original, luego de que Gabriel Bortoleto fue al pitlane; y por una posición incorrecta en la salida de práctica.

Fernando Alonso (Aston Martin) se queda el punto de ‘Checo’: ahora es el P10 en la clasificación de la carrera.