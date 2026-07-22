Asesinan al periodista Alejandro Leyva Aguilar en Oaxaca; Salomón Jara condena ataque armado

Fue asesinado el periodista y exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), Francisco Alejandro Leyva Aguilar, la mañana de este miércoles tras un ataque a balazos mientras desayunaba en un establecimiento ubicado en el fraccionamiento Esmeralda, en el municipio de San Pablo Etla, en la región de los Valles Centrales.

De acuerdo con los primeros reportes, el comunicador, reconocido por su columna “Zumbido del Moscardón”, se encontraba en el interior del negocio cuando sujetos armados llegaron a bordo de una motocicleta. Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego en repetidas ocasiones en su contra y después escaparon con rumbo desconocido.

El ataque provocó momentos de pánico entre clientes y trabajadores del establecimiento, quienes buscaron resguardarse durante las detonaciones. Al concluir la agresión, los responsables huyeron del lugar antes de la llegada de las corporaciones policiacas.

Alejandro Leyva Aguilar quedó gravemente herido sobre la mesa donde desayunaba. Testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia y, minutos después, paramédicos acudieron para brindarle los primeros auxilios. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones provocadas por los impactos de arma de fuego, falleció.

Elementos de las policías Estatal y Municipal acordonaron la zona para preservar los indicios, mientras personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y peritos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca realizaron las primeras diligencias, recabaron evidencias e iniciaron la integración de la carpeta de investigación.

Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre personas detenidas ni establecieron un posible móvil del crimen. No obstante, desplegaron un operativo en los municipios conurbados de la capital para localizar a los responsables del homicidio.

Salomón Jara condena asesinato de Alejandro Leyva

A través de un comunicado oficial, Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, condenó de manera enérgica el asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar y expresó su solidaridad con la familia del comunicador y con el gremio periodístico.

En el documento, la administración estatal señaló que el periodista fue crítico de su gobierno y afirmó que será respetuosa de la libertad de expresión, al sostener que ninguna diferencia derivada del ejercicio periodístico puede justificar un acto de violencia.

Asimismo, informó que solicitó a la Fiscalía General del Estado establecer coordinación con la Fiscalía General de la República, mediante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), para fortalecer las investigaciones y garantizar que se agoten todas las líneas que permitan esclarecer plenamente este crimen.

El comunicado también precisa que el Gobierno del Estado no adelantará conclusiones sobre el móvil del homicidio y reiteró que corresponde a las autoridades ministeriales desarrollar una investigación seria, profesional y transparente que permita identificar y detener a los responsables.

La administración estatal sostuvo que su postura es clara: conocer toda la verdad sobre los hechos y evitar que el asesinato del periodista quede en la impunidad, mientras continúan las investigaciones por parte de las autoridades competentes.