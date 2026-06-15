Asesinan a Carlos Orocio, expresidente municipal de San Juan Quiahije, y a su hijo, en Oaxaca

El expresidente municipal de San Juan Quiahije, Carlos Orocio Cruz, y su hijo Celestino, fueron asesinados.

El expresidente municipal de San Juan Quiahije, Carlos Orocio Cruz, y su hijo Celestino Orocio Cruz fueron asesinados este domingo en la región Chatina de Oaxaca. Este hecho ocurrió luego de que Joel Bravo Martínez, alcalde de San Miguel Amatitlán, fuera asesinado el sábado 13 de junio.

La autoridad municipal confirmó el fallecimiento de Orocio Cruz y su hijo. Asimismo, condenó el hecho de violencia, aunque no proporcionó detalles sobre el lugar ni las circunstancias de la agresión.

Carlos Orocio Cruz presidió el Ayuntamiento de San Juan Quiahije durante el trienio 2023-2025 y recibió condolencias de otras autoridades.

El gobierno municipal lo recordó como un campesino y hombre de trabajo que desempeñó distintos cargos al servicio de su comunidad.

“Don Carlos fue un hombre de bien, de trabajo, campesino, que sirvió a su pueblo de forma ejemplar en cada cargo que se le encomendó”, expresó.

La autoridad municipal manifestó sus condolencias y solidaridad con los familiares de las víctimas.

También señaló que el doble homicidio forma parte de la violencia que afecta a Oaxaca y pidió que el crimen no quede impune.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca no ha informado sobre el inicio de las investigaciones ni sobre posibles responsables.

Homicidio del alcalde de San Miguel Amatitlán

El alcalde de San Miguel Amatitlán, Joel Bravo Martínez, fue asesinado por un grupo armado en su propio domicilio. Tiempo antes, había pedido protección de las autoridades y el PAN puntualizó que Bravo temía por su vida.

De acuerdo con el partido, Bravo manifestó que temía por su vida en un evento regional de seguridad el 11 de mayo y solicitó protección. Luego de ello, el 22 de mayo, un comando interceptó un vehículo en el que viajaba junto con su equipo de trabajo, a quienes hicieron descender para golpearlos.

Bravo Martínez ganó las elecciones municipales en 2024, de la mano de la coalición PRI-PAN-PRD.

El pasado 11 de junio, el presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Isidro César Figueroa Jiménez, fue herido en un ataque armado en el sur de Oaxaca.