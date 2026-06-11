Atentan contra Isidro César Figueroa; hieren de bala al alcalde de Miahuatlán de Porfirio Díaz, en Oaxaca

La Fiscalía de Oaxaca informó que ya se investiga el ataque y analiza videos para identificar a los agresores.

El presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Isidro César Figueroa Jiménez, resultó herido este jueves tras un ataque armado registrado en la Sierra Sur de Oaxaca. En la agresión también fue lesionado un trabajador del ayuntamiento, informó el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General del Estado. Ambos se encuentran fuera de peligro.

De acuerdo con los reportes oficiales, el atentado ocurrió sobre la avenida Hidalgo, en el Barrio de Arriba de ese municipio, cuando el edil participaba en labores relacionadas con la excavación de una calle. Sujetos armados dispararon contra el grupo, hiriendo al alcalde y a otro trabajador municipal.

César Figueroa recibió un impacto de bala en el brazo izquierdo, mientras que el empleado municipal, identificado como Antonio Vázquez, también sufrió heridas por arma de fuego. Ambos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que las lesiones de los dos afectados no ponen en riesgo su vida y confirmó que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz informó que las actividades institucionales y la prestación de servicios públicos municipales continúan desarrollándose con normalidad.

Fiscalía de Oaxaca analiza videos del atentado

El Gabinete de Seguridad y la Fiscalía del Estado señalaron que ya cuentan con “líneas de investigación sólidas” gracias a los videos obtenidos donde se observan a los agresores del alcalde y su acompañante, el cual será sometido a un análisis técnico.

Asimismo, indicó que se desplegaron equipos ministeriales y operativos en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), en conjunto con la Policía Estatal y diversas corporaciones que conforman el Gabinete de Seguridad, quienes mantienen un despliegue activo en la zona para dar con los responsables.

“Lo anterior luego de que se lograran identificar las características de los vehículos en los que los agresores emprendieron la huida”, señalaron las autoridades en un comunicado.

Hasta la redacción de esta nota no se han reportado personas detenidas ni se ha informado sobre el posible móvil del ataque.

Violencia contra autoridades municipales en Oaxaca

El atentado ocurre en un contexto de violencia contra autoridades locales en Oaxaca. En los últimos dos años han sido asesinados tres presidentes municipales en funciones en la entidad, entre ellos los alcaldes de Candelaria Loxicha, Santiago Amoltepec y San Mateo Piñas.

Las investigaciones continúan para determinar quiénes participaron en la agresión contra el presidente municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz y establecer el motivo del ataque.