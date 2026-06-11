Asesinan al periodista Luis Ángel López en Veracruz, a una semana de desaparición de Roxana Guzmán

El periodista de la fuente policiaca Luis Ángel López Valdez fue asesinado en el municipio de Poza Rica, al norte del estado de Veracruz, por parte de sujetos armados que lo interceptaron.

El medio de comunicación donde trabajaba, Vanguardia, confirmó los hechos e indicó que López Valdez laboraba para dicho medio al mismo tiempo que era subdelegado de la Cruz Ámbar en la región.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz también indicó que ya tuvo conocimiento de estos hechos y dijo que ya se encuentran armando una carpeta de investigación donde se buscará esclarecer el crimen..

“De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron en la colonia Cazones, donde fue localizado el cuerpo sin vida de una persona identificada con las iniciales L.A.L.V., quien se desempeñaba como comunicador”, indicó la FGE en un boletín.

El periodista laboraba realizando cobertura de nota roja o policiaca, dónde reportaba temas como la inseguridad en la región norte del estado.

Según la información disponible, él transitaba por la avenida 20 de Noviembre cuando fue interceptado por parte de sujetos armados quienes le dispararon en múltiples ocasiones durante la madrugada de este jueves 11 de junio.

Las personas agresoreas huyeron con rumbo desconocido sin que existiera algún tipo de detención.

Quienes se encontraban en el lugar como testigo fueron quienes dieron aviso a los números de emergencia pero el periodista falleció de manera inmediata.

“Al lugar arribó la trilogía investigadora, integrada por Fiscales, peritos y elementos de la Policía Ministerial, quienes realizaron las diligencias correspondientes para el procesamiento de la escena, el levantamiento de indicios y la integración de la carpeta de investigación, a fin de esclarecer lo sucedido”, aseguró la FGE al tiempo que sostuvo que no habrá impunidad ante esta situación.

Cabe señalar que López Valdez es el segundo periodista asesinado en Poza Rica durante este año. El primero fue Carlos Castro, a quien le quitaron la vida el 8 de enero pasado.

Además el asesinato se presenta a poco más de una semana de la privación de la libertad de otra periodista, Roxana Guzmán, quien fue sustraída de su vivienda de Nanchital, al sur de la entidad.

¿Qué pasó con Roxana Guzmán, periodista de Veracruz secuestrada?

A 9 días de la privación de la libertad de la periodista Roxana Guzmán, registrada al sur de Veracruz, se continúa sin tener noticias de su paradero.

Hasta el momento las autoridades no han informado cuáles son las líneas de investigación que se están siguiendo para lograr localizarla. Aunque la gobernadora del estado, Rocío Nahle García, afirmó que hay varias que se están siguiendo, descartó informar cuáles son o cómo han avanzado las investigaciones.

Aunque a través de redes sociales se reportó la detención de entre 4 y 6 personas presuntamente relacionadas con el caso de Roxana Guzmán y luego la liberación de tres de ellos, las autoridades no han querido confirmar o desmentir esta versión.

Por ello, hasta el momento se desconocen públicamente si existen avances en las investigaciones.

La organización Artículo 19 denunció que tampoco la familia de Roxana ha tenido información certera acerca de esas posibles detenciones, pues su mamá únicamente ha recibido esos datos a través de las redes.

“Es de suma importancia que a la familia se le involucre y se le dé información sobre los avances del caso y el seguimiento que se está dando a las líneas de investigación, los procedimientos de búsqueda y las coordinaciones entre las distintas instancias estatales y federales”, aseguró la organización.

Además, dijo que es importante que no se dejen de realizar acciones de búsqueda en vida de Roxana, para intentar localizarla lo antes posible, al tiempo que dijo que en esta ocasión hubo una respuesta por parte de las autoridades para mantener diálogo con la familia y pronunciarse contra este hecho pero que es necesario que continúen los esfuerzos.

La directora y reportera Roxana Guzmán del portal Pulso Informativo del Sureste fue privada de la libertad el pasado 2 de junio, cuando se encontraba en su vivienda, donde hombres armados y encapuchados fueron captados en video mientras que golpeaban la puerta hasta lograr vencerla e ingresar al sitio.

El caso ha provocado una fuerte indignación debido a la violencia que fue captada en imágenes y que a más de una semana, no hay ninguna pista del paradero de la periodista.