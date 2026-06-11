Encuentran vivos a los 6 influencers del grupo Bola Costera; desaparecieron cuando salieron de Nayarit

Los integrantes del grupo Bola Costera fueron escoltados hacia Mazatlán por elementos de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que fueron localizados con vida los seis integrantes del grupo Bola Costera, quienes fueron reportados como desaparecidos.

A través de un comunicado, la dependencia detalló que se realizaban las labores de búsqueda en la carretera federal México 15 cuando fue localizada una vagoneta marca Chrysler, línea Voyager, color blanco.

Las características del vehículo coincidían con las de la unidad donde viajaban los creadores de contenido originarios de Nayarit y con quienes se perdió contacto cuando iban hacia Mazatlán.

“Los ocupantes del vehículo se identificaron y refirieron haber sido privados de su libertad a la altura de la localidad de Tablón Viejo, perteneciente al municipio de Rosario”, dice el comunicado.

Esto sabemos sobre el hallazgo de los creadores de contenido en Sinaloa

Luego de verificar su identidad también se constató su estado de salud y fueron escoltados hacia Mazatlán por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Sinaloa.

En el operativo de búsqueda participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General.

¿Qué sabemos de la desaparición del grupo Bola Costera en Sinaloa?

De acuerdo con los primeros reportes difundidos en medios y plataformas digitales, el grupo identificado como Bola Costera viajaba rumbo al puerto sinaloense a grabar material.

Los jóvenes son originarios de Tuxpan, de donde salieron el miércoles a las 4:00 horas, sin embargo se perdió comunicación con ellos ya que no respondían a las llamadas al celular.

Familiares y amigos de los jóvenes comenzaron a solicitar apoyo a través de redes sociales para difundir sus fotografías con el objetivo de obtener información que ayude a localizar su paradero.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre las circunstancias en las que ocurrió la desaparición ni sobre el último punto exacto de Sinaloa en el que fueron vistos.

*Con información de Quadratín