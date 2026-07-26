Caso Dafne Zapata: Detienen a director de la Academia Militarizada Marina Doenitz y a Estrellita ‘N’

Dafne Zapata, originaria del municipio de El Mante, acudió a un campamento de verano a la academia militarizada Marina Doenitz en Ciudad Madero

La investigación por la muerte de la adolescente Dafne Zapata dio un nuevo giro con la detención del director de la Academia Militarizada Marina Doenitz, quien es señalado por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) por su probable participación en el delito de feminicidio, así como de Estrellita ‘N’, integrante del plantel docente.

La captura del director representó el segundo arresto dentro del caso que ha generado atención nacional por las circunstancias en que falleció la menor de 13 años durante un curso de verano organizado por la academia en Ciudad Madero. La FGJT informó que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

El caso de Dafne Zapata también reavivó el debate sobre la supervisión de las academias militarizadas privadas en México, luego de que diversas denuncias de exalumnos y familiares señalaran presuntos actos de violencia y castigos físicos dentro de este tipo de instituciones.

La detención ocurre días después de que fuera aprehendida una instructora auxiliar de 18 años, también investigada por su probable participación en el feminicidio de la menor.

Horas después de la captura del director de la academia, las autoridades informaron de la detención de Estrellia ‘N’, tercera presunta implicada en la muerte de la menor de edad.

Detienen a director de la Academia Militarizada Marina Doenitz

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó el cumplimiento de una orden de aprehensión contra otra persona investigada por el delito de feminicidio relacionado con los hechos ocurridos el 13 de julio de 2026 en una academia militarizada ubicada en Ciudad Madero.

Aunque el comunicado oficial no difundió inicialmente su identidad, distintos medios identificaron al detenido como Jorge Luis ‘N’, director de la Academia Militarizada Marina Doenitz. Según esos reportes, fue detenido en Altamira por elementos de la Policía Investigadora.

¿Qué se sabe del caso Dafne Zapata?

Dafne Zapata Quintos, de 13 años, murió durante un curso de verano organizado por la Academia Militarizada Marina Doenitz.

La investigación se desarrolla bajo el protocolo de feminicidio. La necropsia estableció como causa de muerte la asfixia por sumersión, mientras que la madre de la menor ha sostenido públicamente que su hija fue víctima de violencia antes de fallecer y ha exigido que se investigue la responsabilidad de todos los involucrados.

Las autoridades mantienen aseguradas las instalaciones de la academia como parte de las diligencias ministeriales.

Academias militarizadas, bajo escrutinio

El caso abrió nuevamente el debate sobre la regulación de las academias militarizadas privadas.

Una investigación de El País documentó que estas instituciones operan bajo esquemas de supervisión limitados y sin un marco específico que regule las actividades de disciplina militar para menores de edad. El reportaje identifica otros casos recientes de fallecimientos de estudiantes en este tipo de planteles y recoge opiniones de especialistas que cuestionan la falta de controles.

La Fiscalía de Tamaulipas no ha informado públicamente la fecha en que se celebrará la audiencia inicial del director ni los datos de prueba que sustentan la imputación.