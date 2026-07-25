Caso Dafne Zapata: SEP advierte que no está autorizada la educación militarizada en escuelas básicas

Para la SEP, la formación militar tiene objetivos distintos, pues está orientada al adiestramiento y preparación del personal que cumple funciones propias de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional

La Secretaría de Educación Pública (SEP) advirtió el viernes que no está autorizada la educación militarizada en escuelas de educación básica, luego de la muerte de Dafne Zapata en la Academia Militarizada de Marina Doenitz en Tamaulipas.

Además, la dependencia condenó cualquier forma de abuso, violencia o maltrato contra niñas, niños y adolescentes.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, calificó como inadmisible que bajo una supuesta “educación militar” se pretendan justificar prácticas que atenten contra la integridad física, psicológica o emocional de personas menores de edad.

La SEP señaló que este tipo de conductas no pueden considerarse métodos de educación, instrucción, formación o disciplina, dentro o fuera del ámbito educativo. Por el contrario, afirmó que constituyen violaciones a los derechos humanos y al principio del interés superior de la niñez.

El pronunciamiento ocurre tras el caso de Dafne Zapata, una menor que falleció durante un campamento de verano en Tamaulipas.

SEP: La educación militar está reservada para las Fuerzas Armadas

De acuerdo con la SEP, la educación militar se limita a la formación de personal dentro de las instituciones de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, y es impartida exclusivamente por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La dependencia sostuvo que no existe una disposición normativa, criterio institucional o marco regulatorio que autorice la impartición de educación militar en instituciones de educación básica.

Por ello, la SEP reiteró que no está autorizada la prestación de servicios educativos bajo las denominaciones “militarizada”, “militar”, “castrense” o cualquier otra análoga que haga referencia a la instrucción o disciplina de carácter militar.

¿Qué pasará con la institución involucrada en Tamaulipas?

La autoridad educativa de Tamaulipas informó que tomará las medidas conducentes para hacer valer los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes frente a la autorización de un servicio educativo bajo la denominación “militarizada”.

Según la SEP, dicha autorización fue otorgada en 2005 y actualizada en 2013.

La dependencia señaló que la educación básica debe desarrollarse bajo un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva, en línea con los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), que plantea una formación integral con componentes humanísticos, científicos, artísticos, lúdicos y críticos.

Para la SEP, la formación militar tiene objetivos distintos, pues está orientada al adiestramiento y preparación del personal que cumple funciones propias de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.

Por ello, la dependencia considera que la educación militarizada es incompatible con los fines y principios que rigen la educación básica.