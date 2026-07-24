Se gradúan 98 militares de la Escuela Superior de Guerra

El Subsecretario de la Defensa Nacional, General de División de Estado Mayor Enrique Martínez López, encabezó el evento de graduación.

A las 09:00 horas del 24 de julio de 2026, 98 integrantes del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y un militar de la República de Corea del Sur, concluyeron sus estudios en la Escuela Superior de Guerra, ubicada en San Jerónimo Lídice, Ciudad de México.

El evento fue presidido por el Subsecretario de la Defensa Nacional, General de División de Estado Mayor Enrique Martínez López, con la asistencia de autoridades militares, navales, de la Guardia Nacional, agregados militares y aéreos acreditados en nuestro país, invitados especiales y familiares de los graduados.

Dentro del marco de esta ceremonia, egresaron 1 Coronel y 12 Tenientes Coroneles de la 1/a. Antigüedad de la Maestría en Dirección Estratégica con Especialidad en Estado Mayor Conjunto (Modalidad Mixta); además, de 20 Jefes y 65 Oficiales de la 4/a. Antigüedad de la Maestría en Administración Militar con Especialidad en Estado Mayor.

La ceremonia representa el cierre de una etapa de alta exigencia académica y el inicio de nuevos retos y desafíos en el ámbito profesional para quienes han asumido el compromiso de ejercer un liderazgo basado en los valores militares de la lealtad, el honor, la disciplina y el servicio a México.

Con estas nuevas generaciones que se gradúan de la Escuela Superior de Guerra, la Secretaría de la Defensa Nacional reafirma su compromiso con la educación militar de excelencia, como uno de los pilares para consolidar la preparación profesional del personal que integra el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional comprometidos con la seguridad, la paz y el desarrollo de nuestro país.