La gasolinera mexicana que terminó en la lista negra de EU: ¿Qué hizo Petrocoda?

El Departamento del Tesoro incluyó a Petrocoda en su lista de sanciones al señalar presuntos vínculos con la estructura financiera del CJNG.

La empresa mexicana Petrocoda S.A. de C.V., dedicada al negocio gasolinero, fue incluída en el más reciente paquete de sanciones contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Petrocoda habría sido utilizada para ocultar y administrar activos vinculados a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, quien era uno de los principales operadores de la organización criminal hasta su detención por autoridades mexicanas el pasado 27 de abril.

La medida forma parte de la mayor acción emprendida hasta ahora por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) contra el CJNG, con sanciones dirigidas a más de 50 personas y empresas que, según Washington, integran la estructura financiera, logística y operativa del grupo delictivo.

De acuerdo con el Tesoro estadounidense, Petrocoda no fue sancionada por la venta de combustible en sí, sino porque presuntamente era una empresa controlada por la red de “El Jardinero”, utilizada para resguardar activos derivados de actividades ilícitas del cartel.

¿Qué hizo Petrocoda, según Estados Unidos?

La OFAC sostiene que Audias Flores Silva mantenía el control de Petrocoda mediante su prima, Areli Isis Medina Flores, y de Gabriel Serrano Magaña, identificado como uno de sus subordinados.

Según la investigación estadounidense, la gasolinera formaba parte de un entramado empresarial que también incluía una licorería, una empresa de ropa y otros negocios utilizados para ocultar el interés económico del líder criminal en bienes obtenidos con recursos ilícitos.

Por ello, el Tesoro designó a Petrocoda conforme a las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, al considerar que la empresa era “propiedad, controlada o dirigida por, o que actuó o pretendió actuar en nombre de, directa o indirectamente, Audias Flores Silva”.

Las sanciones de Estados Unidos implican el bloqueo de cualquier propiedad o interés de la compañía que se encuentre en territorio estadounidense o bajo control de personas estadounidenses, además de prohibir transacciones con la empresa sin autorización de la OFAC.

¿Quién es ‘El Jardinero´?

Audias Flores Silva, conocido como “El Jardinero”, es identificado por Estados Unidos como uno de los principales dirigentes del CJNG.

El Departamento del Tesoro señala que, antes de ser detenido, controlaba amplias zonas de operación del cartel en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas.

Aunque permanece bajo custodia, Washington afirma que su red financiera continúa operando mediante familiares, operadores logísticos, jefes regionales y empresas legalmente constituidas.

Entre sus colaboradores más cercanos figura César Alejandro Villaseñor Olivares, “El Güero Conta”, quien, de acuerdo con la OFAC, supervisaba una estructura integrada por empresas fachada, familiares y prestanombres para ocultar y lavar dinero del CJNG.

La investigación estadounidense también relaciona a subordinados de “El Jardinero” con la producción y distribución de fentanilo, cocaína y metanfetamina desde laboratorios clandestinos en Jalisco y Zacatecas, además de redes de distribución hacia Estados Unidos.

Una red empresarial para financiar al CJNG

Además de Petrocoda, el Tesoro sancionó otras empresas presuntamente ligadas a la estructura de “El Jardinero”, entre ellas:

Stella Servicios Comerciales y Empresariales S.A. de C.V. , dedicada a la venta mayorista de ropa.

, dedicada a la venta mayorista de ropa. El Almacén Licorería , propiedad de la esposa del presunto líder criminal.

, propiedad de la esposa del presunto líder criminal. Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama S.A. de C.V. es una empresa de seguridad privada con sede en Michoacán y Jalisco

es una empresa de seguridad privada con sede en Michoacán y Jalisco Rancho San Miguel Los Tres Hermanos S.P.RR. de R.LL. de C.VV., una empresa de tequila y agave con sede en Jalisco.

El Gobierno estadounidense sostuvo que el CJNG utiliza empresas aparentemente legítimas para lavar dinero, administrar bienes y diversificar sus fuentes de ingresos, que incluyen el tráfico de drogas, el robo de combustible, el contrabando y otras actividades ilícitas.