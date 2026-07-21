¿Qué sabemos del juicio a ‘El Licenciado’, el líder del CJNG detrás del asesinato de Carlos Manzo?

'El Licenciado' no tendrá un juicio abreviado como pretendía.

El proceso penal contra Jorge Armando N., ‘El Licenciado’, continuará su curso luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán rechazó la solicitud de su defensa para acceder a un procedimiento abreviado, una vía legal que puede permitir una resolución anticipada del caso.

Durante el encuentro con medios, el vicefiscal Israel Vega Rodríguez, encargado del despacho de la FGE, informó que el Ministerio Público no aceptó la petición presentada por la defensa, por lo que el caso seguirá las etapas previstas dentro del sistema de justicia penal.

El funcionario explicó que la Fiscalía cuenta con los elementos necesarios para sostenerla ante un tribunal. “Estamos listos para acudir a juicio”, señaló Vega Rodríguez al referirse al estado que guarda el proceso.

La FGE indicó que ahora corresponderá a la autoridad jurisdiccional conducir el procedimiento hasta que se emita una resolución sobre el caso.

Con esta decisión, Jorge Armando N. enfrentará un juicio en el que la Fiscalía buscará acreditar su responsabilidad por los hechos que le imputa.

¿Quién es ‘El Licenciado’ y cuál fue su participación en el asesinato de Carlos Manzo?

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, ‘El Licenciado’ es identificado como un presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La institución lo señala como uno de los presuntos responsables del asesinato de Carlos Manzo.

De acuerdo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ‘El Licenciado’, identificó a Ramón Ángel Álvarez Ayala, ‘El R1’, como la persona que presuntamente ordenó el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

En entrevista con Azucena Uresti, García Harfuch explicó que, según las declaraciones de ‘El Licenciado’, ‘El R1’ era su jefe directo y fue quien instruyó a la célula delictiva que operaba en Michoacán para cometer el homicidio.

El titular de la Secretaría de Seguridad también señaló que ‘El Licenciado’ es considerado uno de los presuntos autores intelectuales del crimen, además de haber participado en la organización de la célula criminal. Sin embargo, aclaró que no sería el único responsable de planear el ataque.