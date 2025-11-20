‘El R1’, del CJNG, dio órdenes a ‘El Licenciado’ para asesinar a Carlos Manzo, dice García Harfuch

Ahora el objetivo prioritario para ser detenido es ‘El R1’ por ordenar el asesinato de Carlos Manzo.

Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias ‘El R1’, fue señalado directamente por ‘El Licenciado’ como la persona que dio la orden de asesinar al exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, dijo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

“Dice que él (‘El R1’) es su jefe directo, por lo que ordenó a la célula delictiva que opera en Michoacán, el asesinato de Carlos Manzo”, reveló García Harfuch en entrevista con Azucena Uresti.

García Harfuch detalló que Jorge Armando ‘N’, ‘El Licenciado’, quien fue detenido en el centro de Morelia, es uno de los autores intelectuales, pero no el único.

“Es uno de los autores intelectuales, pero también material porque él estaba organizando la célula delictiva, pero también menciona a un autor intelectual de quien recibe la orden y es un integrante de la célula del Cártel Jalisco que tiene presencia en Michoacán”, agregó.

Secretaría de Seguridad va contra ‘El R1’ tras ordenar asesinato de Carlos Manzo

Como parte del seguimiento de las investigaciones, ahora el objetivo prioritario para su detención es ‘El R1’ por ordenar el asesinato de Carlos Manzo, informó García Harfuch.

“Hay otro autor intelectual que es el líder jefe de plaza en otros municipios de Michoacán, que estamos en la búsqueda de él”, fue la referencia que dio el secretario de Seguridad.

García Harfuch aseguró que entre los involucrados estarían ‘El Licenciado’, el sicario Víctor Manuel, quien disparó contra el alcalde, así como los otros dos jóvenes, quienes fueron encontrados muertos en la carretera Uruapan-Paracho.

Todos ellos fueron reclutados por la célula delictiva y en todo momento tuvieron conocimiento de lo que iban a hacer, es decir, el ataque contra Manzo. Incluso antes habrían participado en un atentado fallido tan solo dos días antes del homicidio.

Según las investigaciones, la célula delictiva que opera en Michoacán estaría conformada por los hermanos Ayala, conocidos como ‘R1’ y ‘R2’, que son parte del CJNG.

“Es una célula muy local de Michoacán”, agregó el secretario de Seguridad y detalló que tanto el ‘R1′ y el ‘R2′ operan en al menos cuatro municipios dle estado.

¿Qué sabemos del ‘R1’ y su relación con el CJNG?

Los hermanos Ayala, Ramón y Rafael, serían integrantes del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. En 2012 ayudaron a ‘El Mencho’ a escapar de las fuerzas armadas para no ser detenido en Michoacán.

Fue en esa ocasión cuando las autoridades capturaron a Nemesio Oseguera, pero lo liberaron después debido a los narcobloqueos desatados en las regiones de Michoacán, Colima y Jalisco.

Los líderes encargados de esos disturbios habrían sido los hermanos Ayala, ‘R1’ y ‘R2’. Gracias a eso habrían formado parte del primer círculo de ‘El Mencho’ y del brazo armado del Cártel Jalisco que opera en Michoacán.