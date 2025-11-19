‘Dispárenle a como dé lugar’: Así fue la orden de ‘El Licenciado’ para asesinar a Carlos Manzo en Uruapan

‘El Licenciado’ operaba como líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) encargada de monitorear y coordinar en tiempo real los movimientos de Carlos Manzo. [Fotografía. Cuartoscuro]

La orden fue directa, tajante y sin espacio para dudas: asesinar al alcalde de Uruapan, sin importar que estuviera acompañado o custodiado. Así lo expuso el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, al anunciar la detención de Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’, señalado como autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

De acuerdo con García Harfuch, el crimen se planeó y coordinó a través de un grupo de mensajería. En ese chat, los implicados intercambiaron información sobre la ubicación del alcalde, confirmaron su presencia en el Festival de las Velas y recibieron instrucciones precisas para ejecutar el ataque.

“Antes de la agresión, Jorge Armando ‘N’, alias el Licenciado, les indicó, ejerciendo presión sobre los otros integrantes que debían disparar, aun cuando Carlos Manzo estuviera acompañado y con quien estuviera acompañado”, explicó el secretario de Seguridad en conferencia de prensa.

‘El Licenciado’ operaba como líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) encargada de monitorear y coordinar en tiempo real los movimientos de Carlos Manzo.

Omar García Harfuch describió las acciones clave que conformaron la operación para asesinar al alcalde de Uruapan:

A las 18:06 horas, Ramiro ‘N’ envió un video donde se mostraba la jardinera del lugar, indicando que el alcalde se encontraba en el sitio.

A las 19:45 horas, los integrantes del grupo confirmaron que Carlos Manzo estaba en el Festival de las Velas y transmitía en vivo en redes sociales.

Minutos después, ‘El Licenciado’ ordenó ejecutar el ataque: “deben de ultimar a como dé lugar a Carlos Manzo”.

Pese a que el presidente municipal se encontraba acompañado, la orden fue insistente: disparar sin importar la presencia de escoltas o civiles.

A las 20:00 horas, ocurrió el ataque. Ramiro ‘N’ reportó que el agresor había sido sometido y que el alcalde estaba siendo atendido.

Posteriormente, los integrantes recibieron instrucciones para ocultarse y borrar toda evidencia de sus dispositivos.

García Harfuch también reveló que Ramiro ‘N’ fungía como instructor dentro del grupo, enseñaba el uso de armas y aplicaba castigos físicos a quienes incumplían órdenes.

El agresor que fue abatido por las autoridades locales fue Víctor Manuel ‘N’, de 17 años, originario de Paracho, en la comunidad de Nurio.

El funcionario de seguridad informó que Ramiro ‘N’ fue localizado sin vida junto con Fernando Josué ‘N’ el 10 de noviembre, en la carretera Uruapan–Paracho. Sus muertes habrían sido ordenadas por el grupo criminal para frenar el avance de las investigaciones sobre la muerte de Carlos Manzo.

¿Cómo fue la captura de ‘El Licenciado’, líder del CJNG?

Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’ fue capturado en la colonia Centro de Morelia, Michoacán, en un operativo conjunto del Gabinete de Seguridad federal, la Fiscalía estatal y fuerzas locales.

Es señalado como uno de los líderes de una célula criminal asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación, con operación en la región y vinculación en actividades de extorsión, homicidio y reclutamiento forzado de jóvenes.

La identidad de ‘El Licenciado’ se confirmó gracias al análisis de los teléfonos asegurados a Ramiro ‘N’ y Fernando Josué ‘N’, luego de que fueran encontrados sin vida.

El contenido de sus dispositivos reveló que Jorge Armando ‘N’ era quien emitía las órdenes logísticas y operativas en el grupo de mensajería.

De acuerdo con Omar García Harfuch, la detención de ‘El Licenciado’ representa un avance crucial para desmantelar la red criminal responsable del homicidio. Las investigaciones continúan y se prevén más detenciones.