Asesinato de Carlos Manzo: ‘Hubo un atentado fallido días antes del homicidio’, revela García Harfuch

El grupo relacionado con el asesinato de Carlos Manzo se coordinaba a través de mensajes de celular.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que hubo un primer atentado fallido contra Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, tan solo dos días antes del asesinato.

El ataque habría ocurrido el pasado 30 de octubre en una gasolinera, pero los sicarios fallaron en ese primer intento, dijo García Harfuch en entrevista con Azucena Uresti.

“Los sujetos dijeron que lo identificaron en una gasolinera, por lo que enviaron las fotografías al chat grupal. Sin embargo, no lograron cometer el homicidio y fueron castigados por la célula delictiva”, contó el secretario de Seguridad.

Dicha información fue obtenida tras la detención de Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’ ocurrida en el centro de Morelia, en Michoacán. Él sería uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo.

Cártel castigó a sicarios tras atentado fallido contra Carlos Manzo

Luego del primer atentado fallido contra Carlos Manzo, los sicarios fueron castigados por la célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y por eso mantenían el objetivo de matar al exalcalde de Uruapan, lo que consiguieron la noche del 1 de noviembre durante el Festival de las Velas.

“No sabemos por qué no se activó el ataque, pero no lograron el homicidio y posteriormente reciben algunos un castigo de la célula delictiva”, detalló Omar García Harfuch.

Dichos castigos consisten en golpes, agresiones físicas y encierros por algunos días. Las personas quienes habrían sido reprendidas son Víctor Manuel ‘N’, quien asesinó a Carlos Manzo, los otros dos sicarios que estaban en la plaza, junto con otras personas.

El día de los hechos, Víctor Manuel ‘N’, joven reclutado por el CJNG que atacó a Manzo, estuvo acompañado de Fernando Josué ‘N’ y Ramiro ‘N’, que fueron localizados sin vida sobre una carretera de Uruapan-Paracho, Michoacán.

Así se planeó el asesinato de Carlos Manzo

El asesinato de Carlos Manzo se había planeado a través de un grupo de mensajería instantánea y con halcones, el mismo que se utilizó durante el primer atentado fallido, y que permaneció hasta el día del homicidio del exalcalde de Uruapan.

En conferencia de prensa, Omar García Harfuch relató que ‘El Licenciado’ pidió “ultimar a como diera lugar a Carlos Manzo” y presionó al grupo que participó en la ejecución.

Por esa razón, el grupo lo seguía para planear y coordinar a través de la aplicación de mensajería instantánea, misma por la cual se dieron las instrucciones precisas para el homicidio.

‘El Licenciado’ ordenó a los sicarios colocarse en distintos puntos de la plaza de Uruapan para seguir al alcalde y compartir su ruta y horarios, e incluso se detalló que momentos antes del ataque había hecho una transmisión en vivo a través de Facebook.