Cae grúa telescópica en la Roma Sur: ¿Qué sabemos sobre el accidente en una construcción?

¿Qué provocó el colapso de una grúa en la Roma Sur? Esto sabemos. (@SGIRPC_CDMX)

Una grúa telescópica colapsó en una obra de construcción de un edificio en el cruce de Viaducto Miguel Alemán y avenida Cuauhtémoc, en la colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc.

El incidente dejó como saldo tres hombres y una mujer lesionados, todos trabajadores de la obra, quienes recibieron atención de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Después del accidente, las autoridades descartaron que las personas heridas tuvieran heridas graves o que pusieran en peligro su vida.

Myriam Urzúa Venegas, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, informó que la obra quedará suspendida mientras realizan las investigaciones para esclarecer qué provocó el desplome de la grúa.

Al lugar también acudió personal de Protección Civil, del Heroico Cuerpo de Bomberos y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Urzúa Venegas sostuvo que la grúa no operaba en el momento del accidente. Explicó que recibía mantenimiento debido a la cantidad de horas acumuladas en servicio.

“Hay que investigarlo, hay muchas causas que pueden ser, sobre todo porque es una grúa que no estaba en servicio el día de hoy, sino que estaba haciéndose el mantenimiento por la cantidad de horas de servicio que tenía esta grúa”, compartió ante medios de comunicación al salir del lugar.

Obra contaba con permisos desde la administración pasada: Rojo de la Vega

Alessandra Rojo de la Vega señaló que la obra cuenta con permisos otorgados desde la administración pasada.

Comentó que la autorización para realizar los trabajos de construcción se entregó en 2022.

También descartó la presencia de personas atrapadas debajo de la estructura metálica de la grúa telescópica. Además, afirmó que realizarán una verificación para garantizar que toda la documentación jurídica se encuentre en orden.

Colapso previo en obra de demolición

Dos meses atrás ocurrió el colapso de la estructura de un edificio en demolición en calzada San Antonio Abad número 124, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El accidente dejó tres trabajadores muertos y uno lesionado. Después del hecho, surgió una disputa entre autoridades sobre quién tenía la responsabilidad de otorgar permisos y supervisar las obras para prevenir accidentes.

Inti Muñoz afirmó que la demarcación encabezada por Alessandra Rojo de la Vega tenía facultades para vigilar las obras y demoliciones. La alcaldesa rechazó esa versión y la discusión generó polémica.

De acuerdo con reportes, tras el incidente se informó que la empresa responsable no aplicó medidas de seguridad adecuadas para ejecutar la demolición.

La estructura presentaba daños estructurales desde el sismo de 2017 y las autoridades ordenaron su demolición total.