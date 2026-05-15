Megafuga en Xochimilco afecta decenas de casas; CDMX promete reparar daños

Fuga en Xochimilco inunda al menos 25 viviendas; agua salió a varios metros de altura. (@SEGIAGUA)

Elementos de emergencia atendieron una fuga de agua en el acueducto San Francisco Tlalnepantla, ubicado en los límites de Xochimilco y Tlalpan, infraestructura abastecida por el sistema Cutzamala.

Vecinos reportaron que del acueducto brotaba un chorro de agua de varios metros de altura, mientras cientos de litros se desperdiciaban cada minuto.

Tras las denuncias, personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) acudió al sitio para controlar la fuga.

Según la dependencia, se realizaron cierres de válvulas para reducir el caudal y sellar “el cajón”. La medida, aseguró, no comprometió el suministro de agua.

José Mario Esparza, titular de Segiagua, explicó que el problema surgió tras el “movimiento” o “dislocación” de una placa metálica, situación que permitió el escape del agua.

“Son instalaciones ya muy viejas. Este sitio tiene más de 35 años, entonces es muy importante la rehabilitación que se va a hacer para que esto no se vuelva a presentar”, comentó. Además, señaló que el problema quedaría resuelto en cuestión de horas.

Vecinos reportan inundaciones tras fuga en Xochimilco

Debido a la gran cantidad de agua que salió del acueducto, habitantes de la colonia San Francisco Tlalnepantla, en Xochimilco, reportaron inundaciones en sus viviendas.

La Segiagua, en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la Casa de Gobierno de Xochimilco, realizó recorridos en la zona para censar las viviendas afectadas por la filtración.

Esparza informó que al menos 25 viviendas resultaron afectadas. También garantizó apoyo para las familias y aseguró que el Gobierno de la Ciudad de México asumirá la reparación de los daños.

“El acompañamiento y seguimiento a las vecinas y vecinos que han sido afectadas será permanente hasta resarcir cualquier necesidad que se tenga”, comentó.

Al mismo tiempo, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron a la colonia para auxiliar a la población y retirar el agua que ingresó a los domicilios.

En una grabación difundida por autoridades, Juan Manuel Pérez Cova, director general del Heroico Cuerpo de Bomberos, mostró dormitorios y muebles cubiertos por el agua. En una de las viviendas, el nivel del líquido alcanzó al menos 40 centímetros.

El incidente ocurrió dos días después de una megafuga en la alcaldía Iztapalapa, emergencia que tomó varias horas controlar.

El incidente provocó que las calles quedaran cubiertas por agua, en algunos casos imposibilitando el cruce de peatones. La tubería dañada permanece en proceso de rehabilitación tras la ruptura de infraestructura hidráulica.