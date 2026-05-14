Asesinato de colaboradores de Clara Brugada: Presunto asesino ya está detenido

Ximena Guzmán y José Muñoz fueron atacados por un sicario sobre la Calzada de Tlalpan en mayo de 2025.

El Gobierno de la CDMX dio una nueva actualización a casi un año del homicidio de Ximena Guzmán y Pepe Muñoz, colaboradores de Clara Brugada.

Pablo Vázquez, secretario de Seguridad capitalino, explicó que el sicario que asesinó a los funcionarios del Gobierno de la CDMX ya está detenido. Se trata de Isaí ‘N’, quien fue capturado en un operativo el 26 de agosto de 2025.

El funcionario enfatizó que hasta el momento hay 18 personas detenidas por el asesinato de Pepe y Ximena. “Se cuentan con los suficientes elementos para determinar” que de ese grupo, seis personas tuvieron participación material en el crimen.

El secretario de Seguridad de la CDMX indicó que del 26 de agosto a la fecha, se hicieron las siguientes detenciones:

26 de agosto de 2025: En Xochimilco se capturó a Isaí ‘N’ , integrante de la célula de ejecución.

, integrante de la célula de ejecución. 1 de octubre de 2025: En Coacalco, Estado de México, se detuvo a Jasiel ‘N’ , miembro de una celula dedicada al narcomenudeo y la extorsión.

, miembro de una celula dedicada al narcomenudeo y la extorsión. 7 y 14 de noviembre de 2025: En operativos en Tlalpan y Xochimilco se detiene a Wendy ‘N’ y Dylan ‘N’ , quienes presuntamente dieron apoyo logístico y financiero.

, quienes presuntamente dieron apoyo logístico y financiero. 15 de enero de 2026: Se catea a un immueble en el noreste del Estado de México en el que presuntamente se hicieron labores de planeación y se resguardaron vehículos.

21 de febrero: Se ubicó a Jocabet ‘N’, quien participó en actividades de planeación del ataque a Ximena Guzmán y José Muñoz. Estaba escondida en Tamaulipas.

Agregó que la ejecución de los colaboradores de Clara Brugada fue organizada por un grupo delictivo con operaciones en la CDMX y el Edomex e involucrado en narcomenudeo. Sin embargo, omitió identificar cuál es.

“Se trató de una operación que requirió una importante inversión de recursos humanos y financieros”, puntualizó.

Bertha Alcalde, fiscal de la Ciudad de México, descartó la hipótesis de que existiera una “red interna” dentro del Gobierno capitalino que ayudó con información para el homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz.

“No vamos a descansar hasta que haya justicia. No se ha dejado de investigar ni un solo día y no vamos a cesar en la búsqueda de la verdad. Es un compromiso irrenunciable que tenemos con sus familias y compañeras, compañeros y conmigo misma. No habrá olvido, habrá justicia para Pepe y Ximena”, remarcó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.