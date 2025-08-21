Asesino de Ximena Guzmán y José Muñoz está vivo: ¿Qué más sabemos de la investigación de Pablo Vázquez?

El asesino de Ximena Guzmán y José Muñoz los estuvo esperando en Calzada de Tlalpan.

El asesino de Ximena Guzmán y José Muñoz, quien aún está prófugo, todavía sigue con vida, esto de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, reveló Pablo Vázquez este jueves 21 de agosto.

El secretario de Seguridad capitalino resumió que las autoridades hicieron 11 cateos en la Ciudad de México y el Estado de México que llevó a la detención de 13 personas por el homicidio de Guzmán y Muñoz.

“Estas personas tenían registros de diversas actividades delictivas, además de su presunta relación” con el doble homicidio de los colaboradores de Clara Brugada, añadió.

Pablo Vázquez señaló que de las 13, tres personas están acusadas formalmente por el homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz en la mañana del 20 de mayo en la Calzada de Tlalpan.

“Tres de estas personas (fueron detenidas) ya con órdenes de aprehensión por el homicidio. Durante estos meses se presentaron pruebas ante jueces”, dijo.

¿Qué pasó con el tirador que asesinó a Ximena Guzmán y José Muñoz?

Una de las incógnitas del homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz es que a pesar de que se anunció la detención de 13 personas, las autoridades capitalinas admitieron que entre ellas no está el sicario que les disparó a quemarropa en Calzada de Tlalpan.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el secretario de Seguridad capitalino fue cuestionado sobre si se sabe si el asesino sigue vive o no.

“Tenemos la presunción de que sí y estamos trabajando para ubicar y detener, no solo al tirador, sino a todos los que participaron en la célula de ejecución”, contestó.

¿Cómo fue el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz?

El 20 de mayo, alrededor de las 07:00 horas, Ximena Guzmán y José Muñoz fueron atacados a tiros en la Calzada de Tlalpan, a la altura de la colonia Moderna, en la Ciudad de México.

Ambos eran colaboradores cercanos de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX: Ximena era su secretaria particular y José, uno de sus asesores al que “conoció desde que era niño”.

Según las autoridades, el ataque fue premeditado y ejecutado por un sujeto que portaba un chaleco antirreflejante. Guzmán recibió ocho disparos, mientras que Muñoz recibió cuatro.

¿Cómo se planeó el ataque contra Ximena Guzmán y José Muñoz?

Las investigaciones revelaron que el ataque estaba planificado desde al menos una semana antes de su ejecución. Se identificaron hasta cinco vehículos que realizaron labores de vigilancia en los días previos al homicidio.

La fiscala de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, explicó que la agresión fue el resultado de una “planeación anticipada y sostenida en el tiempo”, lo que indica que los autores tenían conocimiento sobre los movimientos de las víctimas.

Clara Brugada expresó su compromiso de buscar justicia para Ximena y José, y agradeció el apoyo del Gobierno de Claudia Sheinbaum en la investigación.

¿Qué grupo está detrás del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz?

Esta fue otra de las incógnitas que las autoridades federales y de la Ciudad de México no aclararon tras la detención de 13 personas.

“Con relación al grupo con el cual están vinculados, también forma parte del sigilo de la investigación, hay varias en curso que tienen que ver con distintos grupos que cometen distintos delitos”, dijo la fiscala Bertha Alcalde en conferencia.

Pablo Vázquez agregó que los inmuebles cateados durante la madrugada del miércoles 20 de agosto están relacionados con delitos de venta y posesión de armas, así como el robo de vehículos.