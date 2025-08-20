Asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz en CDMX: Detienen a 3 sicarios y a 10 cómplices del homicidio

Ximena Guzmán y José Muñoz fueron asesinados en la mañana del 20 de mayo en Calzada de Tlalpan en plena hora pico.

13 personas fueron detenidas por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, entre ellas, tres que participaron directamente en el homicidio, informó Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México este miércoles 20 de agosto.

“Durante la madrugada, en coordinación con el Gobierno de México, se llevó a cabo un importante operativo relacionado con los homicidios de nuestros compañeros Ximena Guzmán y José Muñoz”, declaró en conferencia.

De acuerdo con la jefa de Gobierno, entre los detenidos también hay personas que participaron en “la preparación logística” del homicidio de su secretaria particular y uno de sus asesores más cercanos.

Clara Brugada agregó que Bertha Alcalde Luján, fiscala de la CDMX, y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, darán una conferencia de prensa a las 17:00 horas de este miércoles en la que se darán más detalles sobre el operativo y las detenciones.

“Estos resultados representan los primeros avances de una investigación que sigue en curso (...) En memoria de Ximena y José, y en respeto a sus familias, amigos y compañeros, este Gobierno no descasará hasta que la verdad sea conocida y la justicia se haga efectiva”, declaró.

¿Cómo fue el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz?

El ataque ocurrió en la mañana del 20 de mayo, cuando Ximena Guzmán y José Muñoz se encontraban en Calzada de Tlalpan.

Un hombre vestido como trabajador de obra se acercó y abrió fuego, disparando un total de 12 balas de una pistola calibre 9 mm. Guzmán recibió ocho disparos y Muñoz cuatro, ambos falleciendo en el lugar. El agresor huyó en una motocicleta, que fue conducida por un cómplice.

Las autoridades reportaron que el arma utilizada no tenía registro balístico en otros delitos, lo que apuntó a un ataque premeditado. Se identificaron al menos a cuatro personas involucradas en el ataque, que habrían realizado una vigilancia previa a la ejecución del crimen.

¿Cómo fue planeado el ataque contra Ximena Guzmán y José Muñoz?

Los sicarios utilizaron vehículos robados y usaron guantes para evitar dejar huellas dactilares. Se recurrió a imágenes de cámaras de seguridad en la investigación, aunque las autoridades perdieron el rastro de los sospechosos en el Estado de México.

El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, señaló que el ataque requirió una inversión considerable en recursos humanos y logísticos, lo que sugiere que los autores tienen experiencia previa en este tipo de crímenes.

Las autoridades, que evitaron dar detalles de las investigaciones durante los últimos tres meses, no han establecido un móvil concluyente del doble asesinato.

¿Asesinato de colaboradores de Clara Brugada fue un ‘mensaje’ del crimen?

Una de las teorías más fuertes sobre el asesinato de Guzmán y Muñoz es que fue una venganza por parte de los cárteles de la droga.

Según analistas, el ataque podría estar relacionado con las detenciones de líderes de células delictivas en la Ciudad de México, lo que podría haber provocado una reacción violenta por parte de estos grupos. El Cartel de Jalisco Nueva Generación (que ordenó el ataque contra García Harfuch cuando este era secretario de Seguridad de la CDMX) es mencionado como uno de los posibles responsables.

Las declaraciones de las autoridades sugieren que el ataque podría haber sido una respuesta a las acciones del gobierno de Brugada contra el crimen organizado. En este contexto, Guzmán y Muñoz se convertirían en víctimas colaterales de una guerra que sigue afectando a la política y la seguridad en la capital.