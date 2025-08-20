Asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz: Gobierno CDMX ofrece detalles sobre detenciones EN VIVO

La jefa de Gobierno detalló que en el operativo participaron autoridades de la Ciudad de México y del gobierno federal. (Foto: Cuartoscuro)

Funcionarios del gabinete de la Ciudad de México y del gobierno federal ofrecerán una conferencia de prensa este miércoles 20 de agosto en la que darán más detalles sobre el asesinato de los colaboradores de Clara Brugada, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Ximena Guzmán y José Muñoz.

En un mensaje a medios, la jefa de Gobierno informó que durante la madrugada de este miércoles, 13 personas fueron detenidas por el asesinato de su secretaria particular, Ximena Guzmán, y su colaborador José Muñoz.

Brugada adelantó que se llevará a cabo una conferencia de prensa esta tarde que encabezarán la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad, Pablo Vázquez, para dar más información sobre este hecho.

“En memoria de Ximena y José, y en respeto a sus familias, amigos y compañeros, este gobierno no descansará, hasta que la verdad sea conocida y la justicia se haga efectiva”, aseveró en su mensaje.

¿Quiénes son los detenidos por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz?

Detalló que entre los detenidos hay tres personas que participaron directamente en el homicidio de sus colaboradores.

“En dicho operativo, se detuvieron a 13 personas; entre ellas, tres personas que participaron directamente en el homicidio y otras personas relacionadas con la preparación logística del evento”, señaló.

El pasado 20 de mayo, Guzmán, de 42 años, y Muñoz, de 40, funcionarios cercanos a Brugada, fueron asesinados en la céntrica avenida Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez.

Un día después, autoridades capitalinas aseguraron que al menos cuatro personas habrían participado en el asesinato de ambos funcionarios, los de mayor perfil de los últimos años en la capital mexicana, y afirmaron que el atentado contó con “un importante grado de planeación”.

La jefa de Gobierno detalló que en el operativo, y desde el inicio de la investigación, participaron la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también de la Ciudad de México.

Además, se contó con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del gobierno federal y la Fiscalía General de la República, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de la Marina.