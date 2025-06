Asesinato de funcionarios de Brugada: CDMX investiga si ‘crimen organizado envió mensaje en específico’

A un mes del doble homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, funcionarios cercanos a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, la fiscal Bertha María Alcalde Luján detalló que han abierto varias líneas de investigación, como amenazas del crimen organizado en contra de las víctimas.

Aunque ‘no eran personas que participaban en temas de seguridad’, la fiscal de la CDMX explicó que investigan diversas líneas relacionadas con los móviles, que tienen que ver tanto en la parte material como en la intelectual.

“Estamos investigando el entorno profesional, el entorno personal, el entorno político, entre otras cosas, que esto haya sido un mensaje en específico (del crimen organizado), hay diversas líneas que estamos agotando”, añadió en entrevista con Ciro Gómez Leyva este viernes 20 de junio.

Por esta razón, Bertha María Alcalde Luján destacó que la Fiscalía de la Ciudad de México avanza en la investigación para garantizar que este delito no quede impune, aunque admitió que algunas cámaras del C5 no lograron capturar el momento en que escaparon los agresores de los funcionarios.

“Hay una cámara en el lugar de los hechos, tenía un tema con la tarjeta de memoria, pero tenemos diversos videos de otras cámaras. Logramos dar seguimiento a los vehículos con distintos videos que obtuvimos”, añadió.

Ante esto, la fiscal capitalina reiteró que no puede brindar más detalles sobre los funcionarios que fueron asesinadas el pasado 20 de mayo, ya que la información que se ha obtenido “es importante mantenerla en sigilo, solo decir que se han conformado tres equipos sólidos de investigadores”.

‘Estoy segura que se va a detener a los culpables’: Brugada sobre asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz

Los homicidios de Ximena Guzmán y José Muñoz no definen el esfuerzo del Gobierno de la CDMX contra la inseguridad, dijo Clara Brugada el pasado martes 10 de junio.

“Lo que sucedió a nuestros compañeros Ximena y Pepe fue una tragedia, se está investigando y estoy segura, como en la mayoría de los casos, que se va a detener a los culpables y que no habrá impunidad y que las investigaciones siguen y siguen todos los días y no se va a detener”, dijo.

La declaración de la jefa de Gobierno se da después de que el Gobierno de Claudia Sheinbaum reveló que las autoridades no darán información sobre los homicidios de los colaboradores de Brugada “hasta que haya avances”.

“No es la primera vez que lo hacemos cuando son investigaciones delicadas; Preferimos guardar la información y continuar trabajando”, comentó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad.

Sheinbaum explicó que su gobierno tomo la decisión de no informar hasta que no haya más avances del caso. “Es una decisión conjunta de la Fiscalía General de Justicia CDMX, la policía de la Ciudad, la FGR y la Secretaría de Seguridad no informar por el momento”.