Fiscal se compromete ‘a no fabricar culpables’

Bertha Alcalde Luján, fiscal de la Ciudad de México, hizo ayer una declaración que parece escandalosa. En conferencia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento aseguró que en el caso de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, asesinados el 20 de mayo, no va a fabricar culpables y que no se va actuar de manera acelerada para hacer detenciones sin tener las pruebas necesarias. ¿Qué no es su trabajo hacer investigaciones profesionales y sólidas, sin fabricar culpables?

Llamado desesperado

El senador panista y exlíder nacional blanquiazul, Marko Cortés, llamó a los “pocos candidatos independientes” de la elección judicial y a los partidos de oposición a que impugnen ese proceso electoral, alegando “interés tuitivo”, por aquello de participar en desventaja. El legislador recordó que este 19 de junio vence el plazo para presentar los juicios electorales. La pregunta es: ¿por qué si ya se tiene incluso la figura para que los partidos la justifiquen, el PAN no lo ha hecho?

Los casos que se fueron al TEPJF

Y hablando de la elección judicial, resulta que a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le llueven juicios de inconformidad en contra del proceso electoral, cuya validez han puesto en duda incluso consejeros del Instituto Nacional Electoral. Hasta ayer, el órgano jurisdiccional había recibido 133 juicios en contra del inédito ejercicio, cuya validez tendrá que ser ratificada por cinco magistrados, tres señalados de ser cercanos a Morena. ¡Nada se pierde con intentarlo!

Multan a magistrado electo

El magistrado electo Sergio Danilo Pancardo Cobos quiso presumir su cercanía con la ministra electa Lenia Batres, a través de una publicación en redes sociales en la que daba a entender que arrancaron campaña juntos, y la autodenominada ‘ministra del pueblo’ lo denunció ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ayer, la Sala Especializada del mismo TEPJF resolvió la denuncia y determinó imponer a Pancardo Cobos una multa económica. ¿Por qué será que la ‘ministra del pueblo’ no quiere que la relacionen con el magistrado?

Los rumores de siempre sobre el fiscal

En redes sociales circula desde hace varios días, la versión de que el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, fue internado de emergencia con un cuadro de obstrucción de las arterias coronarias. En medio de la especulación generada por la falta de información oficial, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo ayer que el fiscal está en “perfectas condiciones”. La funcionaria aseguró, incluso, que hasta sostuvo diversas reuniones con servidores públicos del gobierno de México.

La molestia de Monreal

Como “un incidente menor” calificó Ricardo Monreal el abrupto abandono de Trump de la reunión del G7. No obstante, molesto, pidió a la oposición que no se alegre ni se burle. “Ningún mexicano debería alegrarse. Al margen de que tengan animadversión o sean ideológicamente distintos a nuestro movimiento”, remachó el líder morenista en San Lázaro. “Es de mal gusto, no es una buena actitud de racionalidad política”, deslizó.

Denuncia Adrián LeBarón protección a criminales

Con fotografías de hombres “tableados” por miembros del crimen organizado, Adrián LeBarón, cuya hija Rhonita y sus cuatro nietos fueron asesinados el 3 de noviembre de 2019 en Bavispe, Sonora, acusó ayer a María de Los Ángeles Moreno Rascón, presidenta municipal de Gómez Farías, Chihuahua, de proteger a un grupo del crimen organizado que tiene asolada a las poblaciones de la región. Dijo que las fotos son de hombres que trabajan en su rancho y quienes fueron agredidos a nombre de Erasto Ruiz. Ojalá se investigue y deslinden responsabilidades.