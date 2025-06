Sheinbaum admite vínculos de ganadores en el PJ con Morena

La presidenta Claudia Sheinbaum admitió que, en la elección del Poder Judicial, los ciudadanos eligieron a jueces, magistrados y ministros que “tienen una historia vinculada con el movimiento de la transformación” de Morena, ya que el PAN y el PRI “se negaron a presentar candidatos”.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada en torno a qué atribuye que la mayoría de los candidatos que ganaron para ser ministros de la Corte –como Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Hugo Aguilar– sean cercanos a Morena o al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Resulta que el PAN y el PRI, primero, se negaron a participar. O sea, ninguno de la oposición, más allá de que no participaban como partido político, se negaron a presentar candidatos. Decidieron llamar a no votar. Entonces, ese es un tema importante: si tú llamas a no votar, pues ¿cómo esperas que haya candidatos que están más identificados con otra posición política? Eso es lo primero.

“Y lo segundo, pues la gran mayoría del pueblo de México apoya a la cuarta transformación. Entonces es natural que, a la hora de votar, (haya) personas que tengan una historia vinculada con un movimiento de transformación, y que sean las personas que elija la gente”, reconoció.

No obstante, la titular del Ejecutivo federal acotó que la reforma al Poder Judicial impulsada por Morena “no es para que la presidenta tenga poder” y termine “dándole instrucciones al Poder Judicial”.

-¿Usted cree que Hugo Aguilar, ya como ministro presidente de la Corte, se resista o se niegue a tomarle el teléfono a usted o al Poder Legislativo? –se le cuestionó.

-Lo más importante es que yo no le voy a hablar para orientar ninguna votación –dijo la mandataria.

Además, Sheinbaum minimizó el hecho de que quienes ganaron la elección judicial correspondan a los nombres que aparecieron en los acordeones, al señalar que “si todos hubieran votado igual, pues todos hubieran tenido la misma cantidad de votos, pero no, son distintos”.

De acuerdo con la reforma al Poder Judicial, los partidos políticos tienen prohibido participar en la elección. Por lo tanto, entre otros, no debieron promover, apoyar o criticar públicamente a una candidatura; entregar regalos, dinero o cualquier beneficio en favor de una candidatura; comprar publicidad en medios de comunicación, redes sociales o espacios físicos para promover a ninguna persona candidata; ni pagar a personas o empresas para hacer y difundir encuestas con la intención de influir en la ciudadanía.

Sheinbaum niega persecución de la 4T contra periodistas

Por otra parte, la presidenta Sheinbaum rechazó que exista “una andanada” de instituciones de los gobiernos de la cuarta transformación contra periodistas críticos, por lo que negó que exista “autoritarismo” y “censura”.

“No va a ser andanada. Porque ahora ya traen ese (tema), ¿no? Antes era: ‘¡Autoritarismo por la reforma al Poder Judicial!’ (...) (Ahora que hay) censura en Puebla, censura en Campeche, es el nuevo tema de crítica al gobierno. Libertad de expresión siempre la vamos a defender. Ahora, hay casos específicos que hay que ver (...) cuál es el tema”, agregó.