PAN va contra la elección judicial: Alista denuncia y acusa ‘candado’ de Morena para impugnar

Ante el “candado” que Morena puso en la ley en contra de los partidos políticos para no poder impugnar la elección judicial, la dirigencia nacional del PAN acudirá directamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar el “fraude”, adelantó su Dirección Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

En entrevista con El Financiero, Santiago Torreblanca, director jurídico del CEN del partido blanquiazul, explicó que “de acuerdo con la reforma judicial, aprobada sólo por los partidos de la llamada 4T, no estamos legitimados como partido para impugnar, se nos excluye de manera expresa en la ley y corremos el riesgo del desechamiento”.

Precisó que, aunque “estamos viendo si la hacemos primero ante el INE o si nos vamos directamente a la vía internacional, lo más seguro es que nos iremos directamente a la CIDH; considero que no es necesario, no lo veo indispensable ir al INE si no estamos legitimados para hacerlo”, comentó.

El jurídico del PAN detalló que “un requisito que pone la CIDH para admitir un recurso de esta naturaleza es haber agotado primero todos los recursos internos de tu país.”

“La Comisión Interamericana nos dirá que no se acepta el recurso porque no agotamos los recursos internos y no impugnamos, pero el PAN argumentará que no se agotaron las instancias nacionales porque expresamente la ley señala que no se pueden agotar”, expuso.

Expresó también que el partido impugnará no sólo el proceso de elección del 1 de junio, sino “toda la reforma, todos los vicios de origen desde su creación y aprobación, su aprobación inconstitucional sin mayoría en la Suprema Corte, la ilegal conformación de los Comités de Selección, sus informes y resoluciones, la desordenada insaculación, sus incompletas listas con exclusión de personas enviadas al INE, la amañada distribución de los distritos para la elección, la intervención de autoridades y de Morena en la promoción, el uso de acordeones, las irregularidades en las casillas, todo”.